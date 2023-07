Valentin Mihăilă, cantonament cu zâmbetul pe buze la Parma. Foto

Eroul echipei naționale de la Lucerna și-a reluat activitatea la Parma după dubla cu Kosovo și Elveția, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Valentin Mihăilă a revenit în lotul formației italiene pentru cantonamentul din această vară și are zămbetul pe buze după accidentarea suferită în preliminariile Euro 2024.

Valentin Mihăilă, cantonament cu zâmbetul pe buze! Internaționalul român trage tare în cantonamentul Parmei

Sezonul 2023-2024 din Serie B se apropie cu pași repezi pentru Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar obiectivul celor doi internaționali român este promovarea. Fostul fotbalist ar putea să părăsească formația de tradiție din Italia în această vară, , așa cum FANATIK a anunțat.

După o „dublă” de senzație în tricoul echipei naționale cu Elveția, Valentin Mihăilă are ambiții mari atât sub „tricolor”, cât și la Parma. Internaționalul român speră să scape de „blestemul” accidentărilor care l-a urmărit în ediția trecută de campionat și să îi ajute cât mai mult de pe teren pe italieni.

s-a relaxat în Grecia împreună cu Vladimir Screciu, însă a sosit timpul să se întoarcă la treabă la Parma. FANATIK a anunțat în exclusivitate că internaționalul român va ajunge în cantonamentul italienilor după o pauză meritată.

De altfel, Valentin Mihăilă se antrenează cot la cot cu fotbaliștii de la Parma, însă internaționalul român are câteva restricții până la recuperarea completă. Fostul atacant de la Universitatea Craiova a revenit la antrenamente cu zâmbetul pe buze și așteaptă primul meci oficial al noului sezon.

Valentin Mihăilă este unul dintre favoriții suporterilor italieni, iar acesta a fost luat cu asalt încă de la primele ședinte de antrenament. Internaționalul român a fost înconjurat de fanii la antrenamente, dar nu i-a lăsat pe micuți să plece fără un autograf.

Valentin Mihăilă: „Zic că suntem slabi, că e o națională mică. Dacă aveți alții, de ce nu chemați alții”

Valentin Mihăilă a răbufnit la finalul partidei Elveția – România, scor 2-2, și cere susținere din partea suporterilor echipei naționale. Internaționalul român a jucat cu o ruptură musculară de gradul doi și este de părere că putea înscrie și al treilea gol dacă nu avea probleme de sănătate.

„Îmi felicit coechipierii, echipa, suporterii pe această cale pentru că ne-au susţinut până în ultimul moment. Am crezut în şansa noastră şi am reuşit să egalăm. Cu o fază înainte de gol am pasat în lateral la Burcă, am simţit că mi s-a încărcat puţin muşchiul.

Iar apoi, la pasa lui Moruţan când am dat al doilea gol, înainte de gol am simţit cum m-a înţepat piciorul pe coapsă şi asta a fost. Cred că, dacă eram bine, poate aveam noroc şi îl dădeam şi pe al treilea. Am avut încredere în noi, cu toate că majoritatea oamenilor din România nu prea au încredere.

Zic că suntem slabi, că e o naţională mică. În prima repriză am jucat destul de slab, dar cu toţii ştiu că Elveţia e o forţă a Europei. A doua repriză am prins încredere. Probabil că a doua repriză s-au mai relaxat puţin şi am prins noi aripi. Vreau să fac aşa…să dau un semn, pentru că suntem o echipă mică, cum spun toţi, dar aveţi încredere în noi, pentru că alţii nu aveţi! Dacă aveţi alţii, de ce nu chemaţi alţii”, spunea Valentin Mihăilă.