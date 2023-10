Valentin Ţicu, disperat după ce a fost suspendat 16 etape: “Nu poţi să vorbeşti! S-a închis în el”

Cazul a împărțit experții în două tabere, însă multe voci susțin că această pedeapsă e mult prea aspră. Paradoxal, inclusiv victima Dragoș Iancu, fotbalistul care s-a ales cu glezna ruptă după intrarea lui Țicu, a declarat că pedeapsa e prea dură, pentru că nu ar fi existat o intenție clară a lui Țicu în a-și accidenta adversarul.

Valentin Ţicu, disperat după ce a fost suspendat 16 etape

”Mi se pare puțin cam dură suspendarea lui Vali. Mi-e greu să comentez prea mult, dar poate că a fost așa și pentru a se da un exemplu. Mă gândesc, nu știu! Sper să fie și el OK, să treacă peste asta. Noi avem o relație bună, nu trec două zile fără să vorbim. Sunt bine cu recuperarea, decurge totul bine, cred că în cantonamentul de iarnă voi fi cu echipa. Sunt bine și cu moralul, le mulțumesc celor de la FCSB că mă ajută”, a declarat Dragoș Iancu, conform

În apărarea lui Țicu a sărit chiar și Ion Crăciunescu, fostul mare arbitru internațional. ”Faultul în sine nu este cu intenție! Este adevărat că accidentarea lui Dragoș Iancu este foarte gravă, dar de 16 etape? Eu am văzut faulturi cu talpa pe tibie și au dat trei sau patru etape. Trebuie să fie și elementul de intenție”, a comentat Crăciunescu situația la

În direct la Fanatik SuperLiga, Vivi Răchită a mărturisit că Țicu este extrem de afectat deși se antrenează normal. ”Se antrenează, a fost meci cu Buzău, se simțea bine. Nu poți să vorbești cu el, e trist. S-a închis în el. S-a închis în el. O dată la două zile vorbește cu Țicu. Eu îl văd la antrenamente. Dragoș vorbește la două zile cu Țicu, au trecut doar trei etape, sunt 13 etape”, a declarat Vivi Răchită.

”Categoric, are nevoie de consiliere psihologică de specialitate”, a intervenit Robert Niță, fiind contrazis de Alin Buzărin: ”Trebuie să fii mai tare ca psihologul. Niște tâlhari care ne iau banii. Petrolul a greșit, nu cred că asta a influențat judecata comisiei, dar să te duci să semneze o hârtie, pare așa un fel de aia de mici de la Obor”.

Dani Coman, supărat pe cei de la Petrolul Ploiești

Alin Buzărin face referire la strategia celor de la Petrolul, strategie care a deranjat pe toată lumea la Sibiu, inclusiv pe președintele Dani Coman. Acesta i-a acuzat pe prahoveni, în cadrul emisiunii ”Suflet de rapidist”, că au venit cu o propunere bizară prin care jucătorul lor să nu primească o suspendare mare.

”Ei dacă erau un club corect care se respectă veneau și spuneau: Cât costă operația? 5.000 de euro? Plătim noi operația. Nu să iasă prin ziare și să spună că Hermannstadt a trimis foaie la comisii. Nu a trimis Hermannstadt și nici nu a promis sau a spus că vor trimite foaie la comisii. Dacă vor să influențeze comisia, să o facă pentru că-i duce capul, nu cu mizerii de spatele blocului. Noi le-am depășit pe astea de mult.

Din punctul meu de vedere, a fost o presiune și o mizerie pe care au scos-o ei prin presă. În ultima zi înainte de comisie, s-a dus Țicu la Dragoș la spital să-i spună că îi dă 1.000 de euro pe lună, dar că-i trebuie o foaie să nu-l suspende. Păi ce înseamnă șantajul ăsta? Dacă vrei să ajuți un jucător, tu Țicu sau clubul Petrolul, te duci și spui: îți dau 1.000 de euro. Nu mă interesează că-mi dă 10 etape, că-mi dă 40 etape.

Îți dau că așa consider eu, că așa e omenește, nu? Putem să-i dăm și noi 1.000 de euro, chiar mai mult. Nu suntem cei mai bogați, dar nici nu ne vindem la primul colț de stradă. Lumea trebuie să înțeleagă. Dacă vrei să ajuți un om, îl ajuți fără să-l șantajezi, fără să-i ceri ceva la schimb”, a declarat Dani Coman.

16 etape suspendare, prea mult pentru Țicu?