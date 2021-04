Valentina Pelinel, din nou mamă? Ce au observat fanii la soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel este mama fericită a trei copii, însă fanii care o urmăresc au observat un detaliu surprinzător la soția fostul acționar Cristi Borcea. Să fie oare vedeta însărcinată pentru a treia oară?

Modelul apare într-o imagine de pe rețelele de socializare alături de partenerul ei de viață, ipostaza trimițând oamenii cu gândul la copil. Mai exact, omul de afaceri își ține mâinile strâns pe talia blondinei, gestul ridicând numeroase semne de întrebare.

Acesta a fost întrebată imediat dacă așteaptă un bebeluș, răspunsul Valentinei Pelinel venind la scurt timp după ce Cristi Borcea a mărturisit într-o emisiune TV că este pregătit să devină tată pentru a zecea oară, deși are copii cu patru femei.

Valentina Pelinel este însărcinată? Internauții au început să-și pună semne de întrebare

„Vine bebe?! E puțin sugestivă poza și mâinile pe burtica ei!”, a scris o internaută la vederea imaginii de pe Instagram. „Nu e bebe”, a fost răspunsul prompt oferit de Valentina Pelinel.

Cristi Borcea a ajuns la vârsta de 51 de ani, dar asta nu-l împiedică nicio secundă să se gândească la copii. Afaceristul are o relație foarte frumoasă cu cei 9 urmași, dovadă că nu ezită să dezvăluie că ar mai dori să devină tată încă o dată.

Fostul acționar de la Dinamo este tare mândru de toți cei 9 copii și vorbește frecvent cu ei, deși trei dintre ei locuiesc de ani buni în Statele Unite ale Americii, doi fiind cei pe care-i are din relația cu Alina Vidican.

„În patru ani de pușcărie am făcut patru copiii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la doi ani mănâncă cu telefonul în mână. Am trei copiii în America.

Mai vreau unul, al zecelea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră oricine se retrage la carapace”, a declarat Cristi Borcea, în emisiunea lui Mircea Dinescu de la Prima TV, potrivit click.ro.

Omul de afaceri are doi băieți și o fată cu Mihaela Borcea, Patrick (22 ani), Melissa (17 ani) și Angelo (17 ani). În perioada aceasta a venit pe lume și Andreina Carolyn Christine (12 ani), din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Cu Alina Vidican, are doi copii: George Alexandru (8 ani) și Gloria (5 ani). Ultima soție, Valentina Pelinel, i-a dăruit lui Cristi Borcea trei copiii: un băiat Milan (4 ani) și gemenele Indira Maria și Rania Maria, de 2 ani și 2 luni.