Panică la Botoșani. Patronul Valeriu Iftime amenință cu retragerea sprijinului financiar și desființarea echipei

Moldovenii sunt în grafic, însă un eșec în fața piteștenilor ar învolbura rău apele. Patronul Valeriu Iftime a reiterat ideea că s-ar putea retrage din fruntea clubului.

Valeriu Iftime explică de ce pare decis să renunțe la FC Botoșani

Departe de a fi una dintre echipele de top în Casa Pariurilor Liga 1, FC Botoșani are meritul de a fi unul dintre cluburile stabile din campionatul României. În ultimii ani moldovenii au cochetat constant cu participarea în cupele europene, însă fără a-și depăși condiția.

Culmea, chiar dacă va rata accederea în play-off, FC Botoșani tot ar putea să evolueze în viitoarea ediție a competițiilor continentale intercluburi. Conform regulamentului echipele de pe locurile 7, respectiv 8 din play-out vor juca un baraj, iar câștigătoarea va înfrunta echipa o echipă din play-off pentru ultimul loc calificat în cupele europene.

Acest sistem de organizare al întrecerii interne nu este deloc pe placul finanțatorului din nordul Moldovei, care a explicat cum vede șansele unei echipe clasate pe locul 7 în Liga 1, în întrecerile continentale.

”Chiar criticam chestia asta, cum să joace locul 7 în cupele europene. Nu cumva să ne placă. Oricum, o echipă de locul 7 din România, care vrea să joace în cupele europene, cred că e complicat. Mă gândesc la performanță sportivă. Cei mai buni trebuie să ne reprezinte în Europa.

Dacă avem în vedere istoricul, care e ciudat, și ne gândim că FCSB ia bătaie în turul 1, sau chiar Craiova… Adică nu suntem pregătiți să dăm piept cu echipele mari europene, nu suntem o echipă care să avem blazon de play-off vizibil”, a explicat Iftime, pentru .

Ultimul lucru care l-ar putea motiva pe Valriu Iftime să continue la FC Botoșani

Perspectiva unei eventuale ratări a accederii în play-off-ul campionatului ar putea grăbi . Valeriu Iftime susține că nu mai are motivație, nici el nici jucătorii lui. Totuși, prezența an de an între primele șase echipe din Casa Pariurilor Liga 1, l-ar putea impulsiona să țină în continuare clubul în viață.

”Nu e vorba doar de lovitură financiară, ci pur și simplu e o chestiune morală, mentală. Eu nu pot trăi în fotbal dacă nu sunt în play-off, pentru că nu am niciun obiectiv. Eu, dacă pic din play-off, nu știu dacă pot merge mai departe. Nu știu!

Eu nu am nici istoric fotbalistic, nu am nici copii fotbaliști, nu am nici cumetri fotbaliști, nimic. E un principiu de a face performanță. Nu sunt ca Hagi, care s-a născut să facă performanță.

Eu fac fotbal dintr-o imensă plăcere, dar nu mă leagă nimic special și de durată. Bineînțeles că nu aș putea lăsa fotbalul într-o după amiază, dar văd că jucătorii nu mai vin cu plăcere la meci. Și atunci, la ce să mai vin la meci? Să mai văd un meci cu Dinamo în play-out? Nu mai vreau”, a mai spus Iftime în cadrul emisiunii Liga DigiSport.