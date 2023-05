Valeriu Zgonea, votat noul președinte al ANCOM. Soția fostului deputat și-a dat demisia din instituție

Fostul șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost ales, marți, în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM). El a fost votat în plenul reunit al Camerei Deputaților şi Senatului.

Marți, de la ora 13.00, . La această funcție a candidat şi fostul social-democrat Valeriu Zgonea.

Susținut de fosta sa formațiune, dar și de PNL și UDMR, Zgonea nu a avut nicio emoție în lupta cu Mihai Eftimie, propus de cei de la USR. Pentru fostul deputat PSD au votat 270 de parlamentari. Doar 33 au fost ”împotrivă”.

Încă de luni, 8 mai, când a avut loc audierea sa în comisiile parlamentare, Zgonea a spus că soţia sa, care lucrează în instituţie, şi-a dat demisia din funcţia de secretar general. El a punctat că acest gest este ”o chestiune normală, etică”, conform .

”Ea şi-a depus astăzi (n.r. luni) demisia din funcţia de secretar general. Este o chestiune normală, etică şi nu va influenţa sub nicio formă bunul mers. Dumneavoastră mă ştiţi foarte bine, eu sunt un om care iau deciziile, am principiile mele, câteodată ele sunt judecate greşit sau nu, nu ştiu, dar ştiu să gestionez şi să manageriez o echipă de profesionişti ca cea de la ANCOM”, a explicat Zgonea.

Ce salariu va primi Valeriu Zgonea în funcția de șef ANCOM

lui Zgonea la ANCOM. Marți, liderul deputaţilor social-democrați, Alfred Simonis, a declarat că fostul său coleg a urmat cursuri internaţionale în diplomaţie cibernetică, dar şi în infrastructuri critice. Astfel, el ar avea ”toate atuurile” pentru a ocupa funcţia.

”Are toate atuurile pentru a ocupa această funcţie, dar şi oricare funcţie în statul român“, a afirmat Simonis. Potrivit , funcția de șef ANCOM vine cu un salariu de circa 44.000 de lei (aproape 9.000 de euro). Asta reiese din declarațiile de avere ale fostului șef al ANCOM.

La rândul său, Zgonea a spus că are competențele necesare pentru a face ca această instituţie ”să fie respectată şi să-şi facă treaba cu profesionalism”. ”Eu nu mai sunt în politică de 8 ani. Eu am fost întrebat, m-am analizat, am avut o discuţie acasă şi mi-am asumat această responsabilitate.

Cred că competențele, aptitudinile mele – şi ştiţi foarte bine că şi în Parlament am colaborat cu toate partidele politice – îmi permit să pot să găsesc acele instrumente ca această instituţie să fie respectată şi să-şi facă treaba cu profesionalism”, a spus noul șef ANCOM.