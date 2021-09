Vali Crețu, declarația serii după FC U Craiova – FCSB 0-1: ”Am fost mai șmecher decât Diallo”

Lovitura de pedeapsă a fost , iar vicecampioana României a plecat cu trei puncte din Bănie.

La acest joc a revenit la formația patronată de Gigi Becali și , intrat în final deși nu este pregătit fizic.

Declarație spumoasă a lui Vali Crețu după FC U Craiova – FCSB 0-1

După încheierea partidei FC U Craiova – FCSB 0-1, fundașul Vali Crețu a oferit o declarație absolut haioasă. El a vorbit despre faptul că a fost ”mai șmecher” decât Bradley Diallo la faza în care a scos penalty-ul din care s-a înscris golul.

”Am fost un pic mai șmecher, i-am luat fața, el a venit mai agresiv, m-a lovit la genunchi, am căzut. Trebuie să fii un pic șmecher și să obții ce trebuie, am simțit că m-a atins la genunchi.

Sunt meciuri grele în deplasare, un teren foarte greu, nu ne-a ieșit jocul, ne-am cam tăiat! Suntem FCSB și trebuie să conducem jocul din minutul 1 până în minutul 90”, a declarat Crețu la emisiunea Fotbal Club de la .

Crețu, laude pentru Edi Iordănescu

Fundașul dreapta al vicecampioanei României a criticat starea gazonului de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, dar a pus jocul mai slab și pe euuforia creată după succesul categoric din derby-ul cu Dinamo.

”Veneam după un moment bun, suntem mulți tineri, probabil entuziasmul ăsta s-a resimțit, trebuia să fim echilibrați și mai maturi. Gazonul e cel mai important factor, te încetinește, sare mingea, nu căutăm alibi, nu căutăm scuze, trebuie să arătăm mai bine.

Avem jucători tineri care au nevoie de moral. Cred că vom arăta și mai bine cu Mister, dar trebuie să arătăm la joc ce facem la antrenamente. Nu mai vreau să vorbesc despre ce a fost, am avut o declarație greșită, am vrut să-mi cer scuze, dar nu am mai apucat că a doua zi m-a făcut praf. Acum știu că o să fie bine în viitor”, a încheiat Crețu.

Keșeru, analiză obiectivă

Atacantul Claudiu Keșeru, autorul singurului gol de la Craiova, a fost de acord că întâlnirea nu a fost una de calitate, dar este încântat de faptul că FCSB a reușit să plece cu toate cele trei puncte.

”A fost un meci urât pentru telespectatori și pentru noi, a fost extrem de fizic, trăgeam cu dinții de fiecare minge, terenul a fost extrem de greu. Dar acestea sunt meciurile în care trebuie să iei puncte, cele mai importante.

E prematur să vorbim de obiectivul real, am câștigat 6-0, 1-0, nu luăm gol, avem 7 goluri în 2 meciuri, devenim echilibrați în joc, la minte, asta e important”, a spus Keșeru.