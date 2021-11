Noua tulpină sud-africană a coronavirusului a ajuns în Europa. Primul caz de infectare, depistat în Belgia

Tulpina sud-africană a coronavirusului provoacă îngrijorare atât în rândul medicilor, cât şi în rândul populaţiei. Încă nu se ştie dacă actualele vaccinuri oferă protecţie împotriva acestei mutaţii. Shabir Madhi, un reputat virusolog din Africa de Sud, susţine că eficacitatea serurilor anti-covid ar putea fi mai scăzută în cazul acestei variante, relatează .

Belgia a detectat deja un prim caz al noii variante a coronavirusului descoperite în Africa de Sud, au informat, vineri, autorităţile belgiene.

Marc Van Ranst, al cărui laborator cooperează în strânsă legătură cu organismul belgian de sănătate publică Sciensano, a precizat pe Twitter că această variantă a fost găsită la un pasager care s-a reîntors în Belgia din Egipt pe 11 noiembrie. Această persoană a manifestat primele simptome pe 22 noiembrie, a afirmat virusologul, scrie .

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

