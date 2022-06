Variola maimuței, tot mai răspândită în Europa. Octavian Jurma, avertisment despre când ajunge în România

Variola maimuței va ajunge ”curând” și în România, având în vedere prezența ei în mai multe țări din Europa și alte continente, atrage atenția cercetătorul Octavian Jurma. Tot el subliniază că autoritățile nu fac nimic pentru vaccinarea tinerilor care nu sunt imunizați.

Variola maimuței, prezentă în 27 de țări non-endemice

Între timp, duminică, OMS a anunțat că un număr de 780 de s-au confirmat în laboratoarele medicale din 27 de țări non-endemice. Totuși, la nivel global există un risc ”moderat” cu această boală, mai subliniază experții Organizației.

Țările non-endemice unde s-au raportat cele mai multe contaminări sunt: Regatul Unit (207-n.r), Spania (156-n.r), Portugalia (138-n.r), Canada (58-n.r) și Germania (57-n.r).

De asemenea, s-a mai depistat câte o persoană pozitivă în: Argentina, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Australia.

”Deşi riscul actual pentru sănătatea umană şi pentru publicul larg rămâne scăzut, riscul pentru sănătatea publică ar putea să crească, dacă acest virus exploatează oportunitatea de a se stabili în ţări non-endemice în calitate de agent patogen uman bine răspândit”, au scris reprezentanții OMS într-un raport, potrivit

Octavian Jurma: ”Vom avea cazuri de variola maimuței în România până în toamnă”

Octavian Jurma spune că ar putea fi confirmată până la finalul verii și în țara noastră, deoarece ar putea exista deja cazuri, dar încă neidentificate de către medici.

Octavian Jurma este de părere că autoritățile sanitare din România evită să semnaleze prezența variolei maimuței de teama celor care nu cred în acest virus. ”Nu vom avea o nouă epidemie!” mai punctează Octavian Jurma.

”Cand va ajunge? Probabil va fi confirmat pana la finalul verii. Ce vor face autoritatile? Probabil nimic. Pozitia oficiala a Romaniei este in prezent negarea riscului epidemic si masurile de sanatate publica sunt strict pasive, bazate pe gestionarea cazurilor care ajung in spital. Nu mai avem nici legislatia necesara pentru a izola bolnavii infectiosi si a impiedica raspandirea comunitara a unei boli contagioase.

Lasand virusul SARS-CoV-2 sa circule liber in Romania am decis automat sa lasam toti virusii sa circule liber. Vom avea deci cazuri de variola maimutei in Romania pana in toamana. Inseamna ca vom avea si o epidemie? Nu!”, a scris Octavian Jurma

În aceeași postare, expertul în sănătate mai transmite că vaccinul împotriva variolei este eficient și împotriva variolei maimuței, într-o proporție de 80% . Cei care și l-au administrat până în anii 1970 au încă o imunitate bună, dar nu se poate spune astfel și despre noua generație.

”Din fericire vaccinul impotriva variolei umane este eficient in proportie de 80% si impotriva variolei maimutei iar efectul dureaza decenii. Aceasta inseamna ca cei vaccinati pana in anii 1970 au inca imunitate buna si e putin probabil sa faca boala.

Am avea deci nevoie de cateva sute de mii de doze disponibile pentru a vaccina tinerii si focarele daca va fi nevoie. Noi am comandat doar 1,000 de doze pentru o amenintare clara si iminenta, insa am comandat milioane de doze de iodura de potasiu pentru o amenintare ipotetica si indepartata. Probabil ca in acest moment guvernul se teme mai tare de gura negationistilor decat de riscul neglijarii acestei amenintari”, a mai notat Octavian Jurma.