Confesiune emoționantă a unui fotbalist ucrainean care evoluează în Spania. ”Nu ştiu să trag, dar, dacă este nevoie, mă duc să lupt”

Situația lui Sporting Gijon, echipă la care este împrumutat, nu este roză, dar lui Vasyl Kravets gândul nu-i stă la fotbal. Ca toți conaționalii săi aflați în străinătate încearcă să afle permanent ultimele vești despre din țara sa natală Ucraina.

Lucru pe care fotbalistul de 24 de ani l-a recunoscut într-un interviu pentru Radio Marca. ”Mă antrenez, dar mă gândesc doar la țara mea, la familie”, a spus el.

Kravets a debutat în fotbalul mare la FC Karpaty Lviv, echipă din orașul său natal. A venit în Spania adus de Lugo, iar în ianuarie 2019 a semnat un contract pe patru ani cu Leganes, formație din . Formație care l-a împrumutat, rând pe rând, la fosta sa echipă, în Polonia, la Lech Poznan, iar acum la Sporting Gijon.

Acum însă, firesc, nu sportul este pe primul plan. Urmărește cu îngrijorare fiecare veste care vine din țara sa natală. Și spune tranșant: ”Ucid oameni, civili, în spitale… totul este vina lui Putin, nu vreau să spun că este vina Rusiei, ci, da, a lui Putin.

Suntem o țară care vrea să trăiască în pace. Nu vrem să atacăm. Nu vrem să ucidem, dar nu vrem, este firesc, nici să murim.

Vrem doar să trăim bine și în liniște”.

VASYL KRAVETS 🇺🇦 (Ukrainian defender of Sporting Gijon): “We don’t want to attack anyone, we want to live well and in peace. I’m telling the truth: I want to go to war and help my people . But I can’t help because I don’t know how to shoot, how to move, how to reload a gun…”

