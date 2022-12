Vedeta Antenei, Ștefan Lungu, întâlnire critică cu urșii: ”Mi-a luat trei luni să mi se cicatrizeze rana”

De ziua României, pe 1 Decembrie, a avut loc evenimentul anului organizat în cadrul halelor industriale Griro, de către , în parteneriat cu Ștefan Lungu.

Vedeta Antenei, întâlnire critică cu urșii

În premieră pentru FANATIK, prezentatorul emisiunii , momentul când a fost atacat de urși. Bucătarul s-a trezit înconjurat de 10-12 fiare sălbatice care îi puteau veni de hac. Întreaga poveste, în rândurile de mai jos.

Cât de greu i s-a refăcut brațul sfâșiat, dar și ce lecție de viață a învățat, descoperim de la el. De asemenea, aflăm cum va petrece sărbătorile, dar și cum decurge relația cu fiica lui din mariajul cu .

Ștefan Lungu: ”Am avut chiar două întâlniri cu urșii”

– O experiență directă cu un ”prieten” urs?

Am avut chiar două întâlniri cu urșii. Momentan am terminat filmările. Până pe 21 decembrie trebuie să predau documentarul. De două ori m-au atacat pe parcursul filmărilor, dar cu toate acestea sunt fericit pentru că a ieșit un produs foarte bun. Este un material difuzat de cei de la Ministerul Mediului. Cred că este un bun exemplu pentru toți românii că nu este de joacă cu ursul și nici nu trebuie să se apropie de ei. Ursulețul pe care îl vedem pe raft nu are nicio legătură cu cel din pădure. Iar urșii sunt foarte mulți.

– Regreți această experiență, care s-a dovedit a fi și dureroasă și periculoasă?

Nu regret nicio experiență, deși, este foarte adevărat că a fost dureroasă. Mi-am rupt piciorul, mi-am distrus o mână, dar fiecare experiență dureroasă din viață mi-a fost lecție și m-a ajutat să merg mai departe. Fără aceste lucruri eram o chestiune falsă, o bucată de carne ce mergea pe stradă.

”Să fii înconjurat de 10-12 urși, simultan”

– Ai avut des ”întâlnire” cu urșii de afirmai mai devreme că sunt mulți?

Știam că sunt mulți pentru că de trei ani tot filmez la rețetele mele și aflasem această informație, doar că, de data aceasta am reușit să stau printre ei. Sunt crunt de mulți. Să mergi și să fii înconjurat de 10-12 urși, simultan. Crede-mă că este greu. Oricât de experimentat ar fi vânătorul de lângă tine, ești doar tu și ursul. Iar cu el nu-i de joacă. Are o viteză incredibil de mare și nu ai cum să-i faci față.

– Nu te gândeai, când erai printre ei, că îți poate face unul ceva fatal?

Nu prea am stat să mă gândesc, am reacționat pe moment. Atunci când am văzut că se apropie, reacția mea instantanee a fost să fug, pentru că nu am avut altă soluție. Este, probabil, cea mai periculoasă experiență pe care am avut-o până acum, cu animalele.

”Mi-a sfâșiat un braț. Mi-a luat trei luni să mi se cicatrizeze rana”

– În situații de aceste gen ce este de făcut?

Ideal este să nu te apropii. Dacă ajungi să vezi ursul, nu mai ai nicio șansă în fața lui. Eu tot ce am făcut a fost să mă apropii și să-i fotografiez sau să-i filmez, problema, însă, este că eram la o distanță de 20 de metri. Doar că ursul a făcut sub o secundă până la mine. Ca să vă imaginați ce viteză are un urs. Am avut noroc să a venit un pui, că dacă era mare nu mai putea vorbi cu tine acum. A fost un pui, cât un câine, dar cu o viteză incredibil de mare și cu gheare atât de ascuțite încât mi-a sfâșiat un braț. Mi-a luat trei luni să mi se cicatrizeze rana.

Spun asta pentru că oamenii merg pe Transfăgărășan și cred că dacă fac o poză cu ursul va fi memorabilă pentru Instagram. S-ar putea să fie ultima poză pe care o mai fac. Doi oameni au rămas fără brațe, iar mașinile le-au fost distruse. Poți avea noroc, depinde doar de cât de hrănit este în ziua respectivă. Totuși, țineți cont că este un animal sălbatic. În niciun caz nu are conștiință și nu răspunde nici la cuțu-cuțu, nici la miau-miau, nici la pisi-pisi. Nu-i poți face nimic. Nu-l sperie nici grenada special creată.

Clipe rare alături de fiica din mariajul cu Anca Lungu

– Din punct de vedere profesional ce urmează la acest final de an?

Habar nu am! Știu doar că mai am foarte multă treabă până la finalul acestui an. Îmi doresc foarte tare să termin cele cinci episoade pe care le mai am de filmat pentru emisiunea ”Gătit la costum” și cele opt clipuri pe care le mai am în lucru!

– Sărbătorile le vei petrece muncind?

Nu (n.r. râde). De Crăciun acasă și de Revelion cu Natalia, cu fiica mea, indiferent unde îl vom face. Vine pe 27 decembrie. Este cadou de ziua mea. Până pe 5 ianuarie sunt în formulă completă, după pleacă din nou pentru școală. Nu petrec neapărat de ziua mea pentru că îmbătrânesc, nu întineresc.

Părăsit de iubită, chiar în ziua evenimentului, pentru că este workoholic?

– Cum reușesc să-și fac loc în programul tău emisiunile de la Antena 3 CNN, evenimentele, documentarele cu urși, dar și viața personală?

Sincer, nici eu nu știu, dar îmi iese. De trei săptămâni sunt zilnic în locul în care ne aflăm (Halele Griro, n. red.). Am tras ca nebunul să facem studioul, care a fost gata cu vreo 30 de minute înainte să ne apucăm de filmat prima emisiune. Noaptea trecută am editat emisiunea până pe la ora 2:00, când m-am ridicat și am venit aici. Ne-am apucat de montatul decorului. După terminarea petrecerii, o parte din colegi rămân să strângă, eu mă duc să continui editatul. Trebuie să-mi intre emisiunea pe post.

Cam acesta este programul, dar munca mă ține vesel. Îmi place foarte mult să muncesc, sunt workoholic. Prietena mă înțelege și mă suportă așa cum sunt de vreo trei ani. Sau, cel puțin cred. De ceva timp nu am mai văzut-o pe aici (n.r. râde).