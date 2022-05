Anca Lungu și-a aniversat fiica. Natalia a împlinit 8 ani: ”Simt că rana nu s-a vindecat complet”

Fosta prezentatoare TV își aniversează fiica din mariajul cu Ștefan Lungu, bărbatul de care a divorțat în mare secret, la notar, în urmă cu câțiva ani. Vedeta nu poate uita momentul în care a venit pe lume fetița sa.

Anca Lungu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Natalia a împlinit 8 ani

Anca Lungu are un motiv de sărbătoare în casa din Nisa, unde s-a stabilit de mai bine de trei ani. a rememorat ziua în care s-a născut prematur Natalia – Adriana în urmă cu 8 ani.

ADVERTISEMENT

Fetița ar fi trebuit să vină pe lună în luna iulie, motiv pentru care a stat o perioadă destul de lungă la incubator. Vedeta își amintește și acum prima întâlnire cu bebelușul, mărturisind că are o rană care nu s-a vindecat.

„E zi de sărbătoare astăzi în familia noastră. Natalia-Adriana împlinește 8 ani. 8 ani de când a venit pe lume la final de mai, deși era așteptată nu mai devreme de iulie. Degețica, așa cum i-am spus atunci, s-a născut prematur.

ADVERTISEMENT

Și chiar și acum, la ani distanță, cu o fetiță mare, sănătoasă și veselă lângă mine, încă mă mai doare începutul nostru care n-a fost de fapt împreună. Fotografia aceasta a fost făcută de fratele meu, unchiul Nataliei, la două săptămâni după naștere, când puiul de om a fost pregătit să plece din spital.

Din acest moment am fost nedespărțite. Dar înainte de asta a fost multă suferință de ambele părți. Am stat 8 ore într-o sală de reanimare fără să-mi țin în brațe copilul. Am stat 8 ore uitându-mă obsesiv la o fotografie cu chipul ei pe care am primit-o pe telefonul mobil.

ADVERTISEMENT

8 ore în care m-am gândit ce-o fi în suflețelul ei mic, singură într-o lume nouă și rece pe care o privește prin pereții de sticlă ai unui incubator. Și după 8 ore tot n-am putut să o țin la piept, ci doar să-i mângâi creștetul și mânuțele, să-i vorbesc și s-o privesc dintr-un scaun cu rotile”, a scris Anca Lungu pe .

Anca Lungu: ”Nașterea prematură e o traumă”

Anca Lungu se numără printre persoanele publice care au născut înainte de termen. este conștientă că nașterea prematură este o traumă atât pentru mamă, cât și pentru bebelușul care trebuie să lupte pentru viața sa.

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare este fericită că a trecut peste momentele dificile din trecut și că a putut să o aniverseze pe fiica sa la 8 ani. Bloggerița i-a organizat o petrecere tematică în grădina casei din Franța pe care, cu siguranță, nu o va uita.

ADVERTISEMENT

„Scriu aceste rânduri pentru toate mamele care au trecut prin asta și prin situații mult mai dificile. Nașterea prematură e o traumă și pentru mamă și pentru copil. După 8 ani simt că rana nu s-a vindecat complet, deși povestea noastră e una cu final fericit.

Ieri am organizat o petrecere a florilor în grădină. Natalia a suflat în lumânări și și-a pus o dorință. Iar eu am putut să o țin în brațe oricât am vrut de mult!”, a mai adăugat vedeta, în mediul online.