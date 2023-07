Vedeta care pleacă definitiv din România pentru iubitul ei. E pregătită să înceapă o nouă viață în Dubai, după studii

O vedetă are în plan să plece definitiv din România pentru iubitul ei. Vrea să înceapă o nouă viață și este mai hotărâtă ca oricând să lase totul în urmă. Următoarea destinație pentru ea este Dubai, după cum povestește aceasta.

Vedeta care pleacă definitiv din România pentru iubitul ei

Lorena Tonciu este vedeta gata să plece din România definitiv. . Anterior aceasta povestea că este într-o relație cu un afacerist și că are în plan să se mute inclusiv în Dubai pentru el.

Timpul a mai trecut, iar mulți se întreabă când va face Lorena Tonciu marele pas. Vedeta spune că este fericită, însă preferă să fie mai rezervată acum în ceea ce privește viața personală. Cât s-a expus, spune ea, lucrurile nu au mers prea bine.

”Nu mai vreau să dau dezvăluiri despre viața mea intimă, nu mai vreau, țin secret așa cum am ținut până acum, să fiu mai fericită. M-am expus prea mult și n-a fost ok”, a spus Lorena Tonciu pentru .

Chiar și așa, vedeta spune că își dorește din toată inima să se mute în Dubai. Vrea să termine un program de master în primă fază, iar mai apoi ia în calcul o mutare definitivă acolo. A fost chiar recent la iubitul ei, însă momentan preferă să mai rămână în țară.

Din ce vrea să facă bani Lorena Tonciu în Dubai

”Da, îmi doresc foarte mult să mă mut în Dubai, am și fost acolo, am și vorbit despre treaba asta, mă bate tare gândul, dar momentan mai am un master de terminat și poate după o să mă mut acolo definitiv.

Abia m-am întors acum câteva zile din Dubai, dar e foarte cald și nu o să mai merg momentan”, a mai dezvăluit sora Andreei Tonciu în interviu acordat pentru sursa citată.

Ce alte planuri mai are vedeta după mutarea din România? Lorena Tonciu s-a gândit deja și cum o să facă primii ei bani. Aceasta își dorește să lucreze în domeniul imobiliar. Știe cât de bine câștigă un agent imobiliar în Dubai și crede că are șanse mari de reușită.

Pe de altă parte, studiile sunt pe primul loc pentru ea. Astfel, de abia în momentul în care vedeta își va termina masterul, va lua decizia finală de a părăsi România și de a începe o nouă viață în Dubai.