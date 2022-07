Vedetă de la Antenă, clipe de coșmar după moartea tatălui: „Slăbisem foarte mult și aveam gânduri negre”

În urmă cu aproape trei ani, Sânziana Buruiană a trecut prin una dintre cele mai tragedii din viața sa, tatăl fostei asistente de televiziune s-a stins din viață. Cu toate că timpul a trecut, rănile nu s-au vindecat, iar vedeta are zilnic în minte mesajul scris pe piatra funerară a părintelui său, după cum a dezvăluit chiar ea pentru FANATIK.

Sânziana Buruiană, premoniții și coșmaruri după pierderea tatălui: „Slăbisem foarte mult și aveam gânduri negre”

Pe 30 august 2019, după ce luni de zile a fost internat la Terapie Intensivă, tatăl Sânzianei Buruiană s-a stins din viață. Chiar dacă la momentul respectiv vedeta a declarat că s-a făcut tot ce era omenește posibil, pentru ea a urmat o perioadă neagră.

La aproape trei ani de la tragicul eveniment, fosta vedetă de la Antena Stars încă simte lipsa mângâierii celui care i-a fost întotdeauna alături. În plus, mesajul scris pe piatra funerară a tatălui său îi răsună zilnic în minte.

„Chipul tău cel drag și blând va rămâne pe pământ. Sufletul și duhul tău, de partea lui Dumnezeu”, este textul care nu îi dă pace Sânzianei Buruiană.

Perioada petrecută în spital cu tatăl său a adus-o pe vedetă în pragul depresiei. Sânziana Buruiană ajunsese să aibă coșmaruri și chiar premoniții cu lucruri care s-au întâmplat la câteva luni distanță. Nici măcar familia nu mai reușea să-i aducă acesteia alinarea.

A fost la un pas de a-și pierde căsnicia, însă jurământul făcut în fața lui Dumnezeu, la bine și la rău, nu a lăsat-o să se îndepărteze de Nicolae Zuluf.

Sânziana Buruiană și-a dus fiica la mormântul bunicului

Sânziana Buruiană a părăsit România și s-a stabilit alături de soțul și cei doi copii ai lor în Budapesta. Având în vedere că pe 25 iulie ar fi fost ziua tatălui său și că a mai rămas doar o lună până când se împlinesc trei ani de la deces, fosta vedetă de la Antena Stars a revenit în țară.

Fiica cea mică a Sânzianei Buruiană nu și-a cunoscut bunicul Astfel, vedeta a dus-o pe micuță la mormânt, iar momentul a fost unul emoționant.

„Pe 25 iulie era ziua lui, iar fiica mea cea mică nu a apucat să îl cunoască. Îi seamănă foarte bine ca și fizionomie, blândețe, calmitate. M-am gândit că este un semn divin, mai ales că eu mă așteptam să mai am un alt copil și, după acest eveniment tragic, am aflat de existența ei.

Atunci m-am gândit că este un semn din partea lui să vină cea de a doua fetiță. Când erau atât de multe probleme, era o perioadă foarte neagră din viața mea, nu mă mai așteptam”, a declarat, cu vocea tremurândă, Sânziana Buruiană, pentru FANATIK.

„Tata era o persoană care venea pentru noi oriunde”

Sânziana Buruiană și-ar fi dorit ca tatăl ei să se poată bucura și de cea de-a doua nepoată. Vedeta este o mămică împlinită și , dar și-ar fi dorit că Antonia să aibă parte de grija bunicului său.

„Este foarte greu, mai ales că tata era o persoană care venea pentru noi oriunde, la orice oră. Îi simțim lipsa, mai ales că mi-ar fi plăcut să facă mai multe activități cu nepoatele. El abia aștepta să o ducă pe Iza, cum mă ducea și pe mine când eram micuță, la înot, la tenis, la patinaj, dar Iza avea doar trei-patru anișori. Era încă micuță pentru astfel de activități”, a mai spus Sânziana Buruiană.

Fosta vedetă de la Antenă se destăinuie și povestește cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat cu tatăl ei și cât de dificil a fost să își revină. Pentru Sânziana Buruiană, pierderea părintelui a venit la scurt timp după cea a bunicii și, în cele trei luni în care bărbatul a fost în comă, vedeta a trecut prin multe clipe dificile.

„Tata a stat trei luni în comă și mama a avut niște probleme de sănătate. Bunica tocmai murise. Au venit așa una după alta și nu mai puteam să îmi revin. Multă lume credea că sunt ocupată cu fetița, însă eu, de fapt, eram ocupată cu probleme părinților, care m-au luat pe nepregătite.

Tata a avut o problemă la inimă de care nu a știut și i-a plesnit aorta. L-au băgat în operație, însă a rămas în comă trei luni de zile. S-a semi-trezit din acea comă, dar nu mai era conștient, adică nu cred că s-ar mai fi rezolvat absolut nimic. A mai stat în Terapie Intensivă trei luni și nu s-a mai putut face nimic”, ne-a spus Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană, în depresie după moartea tatălui

În disperarea de a-l salva pe bărbatul care i-a dat viață, Sânziana Buruiana a apelat la tot felul de metode, s-a rugat în biserică pentru sănătatea lui și chiar a cerut ajutorul unor terapeuți și oameni care ar fi avut puteri paranormale. Mai mult, Sânziana Buruiană a mărturisit chiar că a ajuns să viseze războiul care a izbucnit la începutul acestui an.

„Toată perioada cu tata în spital, și înainte, și după, am fost în depresie. Și vise urâte, visam și ce se întâmplă acum, războiul acesta. Eu îl visam de atunci. A fost o perioadă foarte ciudată și nu mai vedeam nicio alinare. Singura alinare era doar fetița cea mare cu care făceam toate activitățile și ea îmi dădea așa, putere.

Nu am mers la psiholog, însă am mers la foarte mult la biserică. Mergeam pe la foarte multe mănăstiri, la tot felul de terapeuți, căutam pentru tata toate soluțiile, am căutat și imposibilul. Însă, când atâta îți e scris să-ți faci veacul pe pământ, nu poți. Cu soarta nu te poți pune. Am mers și la cineva care avea așa niște viziuni, niște puteri. Mi-a și spus atunci că o vede pe Izabela lângă un copil mic. Noi ne-am dus să întrebăm de tata, ce se întâmplă cu el”, a mărturisit Sânziana Buruiană, pentru FANATIK.

Sânziana Buruiană, la un pas să își piardă și mama

Sânziana Buruiană a mărturisit că nici mamei sale nu i-a fost ușor după ce și-a pierdut soțul, mai ales că femeia era obișnuită să împartă totul la doi.

„A fost foarte afectată pentru că ei erau tot timpul împreună, mergeau peste tot împreună, erau un cuplu nedespărțit. I-a fost foarte greu să se obișnuiască să facă anumite lucruri singură, pentru că el făcea cam toate treburile. Plătește una, alta, rezolvă treburile casei…

Sunt locuri în care ea nici nu știa unde trebuie plătite facturile, i-a fost foarte greu să gestioneze toată situația. Acum este bine, și-a revenit destul de bine, și o văd schimbată, o văd optimistă. Aveam senzația atunci că o să o pierd și pe ea. Slăbise foarte mult în perioada aia și aveam gânduri destul de negre”, a povestit, pentru FANATIK, Sânziana Buruiană.

Cât de des și din ce motive se ceartă Sânziana Buruiană și soțul său, Nicolae Zuluf

Sânziana Buruiană și soțul, Nicolae Zuluf, și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu și au promis să fie împreună la bine și la rău, dar asta nu înseamnă că micile probleme nu își mai fac simțită prezența și în relația lor. Gelozia, bat-o vina, este, din când în când, și motiv de ceartă în familia lor.

„Mai sunt momente de gelozie între noi, dar avem atât de multă treabă cu cele mici, că nu mai avem timp să ne gândim la astfel de certuri, de cupluri. Pe mine mă surprinde plăcut când mai este așa gelos. De exemplu, plec cu ele la o piscină, cu fetele, și îmi spune ‘vezi să nu îți iei costumul ăla prea decoltat, prea decupat’.

Eu i-am zis că nu mai are de ce să își facă griji, mai ales că mai sunt și cu două fete după mine, adică… cine să se mai uite? Dar mă flatează. Bineînțeles că și eu, dacă stă prea mult cu băieții… Eu nu sunt geloasă pe persoane, pentru că nu îmi dă motive. Doar că eu sunt genul de persoană posesivă, în sensul că îmi place să stea numai cu mine. Nu știu dacă este gelozie, dar îmi place ca omul de lângă mine să își dorească să petreacă cât mai mult timp cu mine”, a încheiat Sânziana Buruiană.