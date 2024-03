Vedeta din filmul Eu când vreau să fluier, fluier, a emigrat definitiv în Australia! Motivul actriței: ”Momentele umilitoare”

Clara Vodă, celebră actriță de teatru și film, locuiește de 11 ani în Australia. Aflăm ce momente grele a trăit în România și de ce a decis să plece atât de departe.

Clara Vodă ne spune de ce a emigrat în Australia

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Clara Vodă ne spune de câte ori și-a dorit să renunțe la actorie, din cauza momentelor grele și umilitoare pe care le-a trăit. Astăzi, 8 martie, chiar de ziua ei, aflăm de câte ori a regretat că nu a făcut medicina și, dacă ar fi s-o ia de la început, nu s-ar mai apuca de actorie. Clara Vodă ne spune cât i-a luat să se adapteze în Australia și care este situația actorilor acolo.

Clara Vodă a împlinit 54 de ani

Astăzi, cunoscuta actriță de teatru și film Clara Vodă împlinește 54 de ani. A emigrat în 2013 în Australia, după ce s-a gândit timp de 13 ani să facă acest pas important pentru ea și familia ei.

“Ce-mi doresc? Primul răspuns care îmi vine în minte este cel al lui Alfred Hitchcock: “A clear horizon, nothing to worry about!”. Îmi doresc să fac multe lucruri creative, să călătoresc, să nu îmi pierd curiozitatea și toți ai mei să fie sănătoși.

Bineînțeles, cred că toți avem visuri. Și nu unul, chiar mai multe. Nici nu știu cu ce să încep. Pe de altă parte, cred că mi-am îndeplinit multe dintre ele și sper să nu mă opresc aici”, ne spune Clara Vodă.

“Eram mai egocentrică, mai rebelă”

Clara Vodă recunoaște că cea mai mare realizare a ei este fiul, Vlad, acum în vârstă de 26 de ani. Ne spune că la 20 de ani era mult mai egocentrică și mai rebelă, iar acum se consideră mult mai generoasă.

“Cea mai mare realizare, cu siguranță e Vlad, băiatul nostru de 26 de ani. Nu este numai că îmi duce bucurie, dar îmi dă puterea și încrederea să înfrunt provocările și să merg mai departe în viață cu curaj și determinare.

Cred că la 20 de ani eram mai ambițioasă, mai competitivă și poate mai egocentrică, mult mai rebelă. Acum sunt mai echilibrată și cumva am făcut pace cu mine însumi.

Mă gândesc și ascult mai mult acum înainte să vorbesc. Cred că sunt mai generoasă, sau așa aș vrea să fiu cel puțin. Curiozitatea și bucuria aventurii au rămas aceleași ca la 20 de ani”, spune Clara Vodă, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Și acum regret că nu am făcut medicina”

Clara Vodă a devenit cunoscută odată cu rolul Mamei din filmul Eu când vreau să fluier, fluier. În copilărie își dorea să fie băiat, nu fată, și regretă și astăzi că nu a făcut medicina.

“Hahaha! Am avut și eu momentele mele de teribilism și revoltă. Cine mai știe în ce moment al vieții mele eram când am spus că mai bine eram băiat. Sunt bine așa cum sunt și îmi place că sunt femeie. Îmi place ce a spus Orson Welles: ”dacă nu ar fi fost femeile, am fi continuat să ne ghemuim prin peşteri şi să mâncăm carne crudă. Ne-am civilizat doar cu scopul de a ne impresiona iubitele“. Cred că da, timiditatea și sensibilitatea sunt tot acolo, nici nu aș vrea să le pierd.

Și acum regret uneori că nu am . Până la urmă e meseria cea mai nobilă, ca și preoția. Ce poate fi mai frumos decât să salvezi oameni, trupește și sufletește. Cred că nu poți face medicină dacă nu ai vocație și cred că eu nu am avut această misiune. Filmul “Pas în doi” cred că mi-a dat un răspuns pe care îl așteptam și cred că îl știam. Am știut că vreau să fac actorie sau orice fel de profesie în domeniul artelor”, spune Clara Vodă, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Am regretat în toate momentele grele și umilitoare”

La 16 ani a decis că vrea să facă teatru. De multe ori mărturisește, cu sinceritate, că a regretat acea decizie. Stabilită din anul 2013 în Australia, Clara Vodă ne spune exact cu ce se ocupă în cea de-a doua ei țară.

“Da, cu siguranță am mai regretat. În toate momentele grele sau umilitoare prin care am trecut. Dacă aș avea 16 ani acum, aș face arheologie sau arte plastice și cu siguranță ceva legat de natură și ocean.

În prezent activitatea mea principala constă în predarea artei actorului de film și teatru la facultatea din Sydney. Se numește Național Institute of Dramatic Art (NIDA), adică UNATC-ul australian, ca să zic așa. Regizez spectacole, filmez și îmi doresc să fac proiectele mele de teatru și film.

În teatrul din România nu mai știu cum e să reziști, să te menții. Aici în Australia a trebuit să o iau cumva de la capăt și să mă reinventez. Am învățat foarte multe și am făcut lucruri pe care nu bănuiam că le pot face: regie, design, cameră”, povestește actrița Clara Vodă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Clara Vodă vorbește despre compromisuri

Cunoscuta actriță recunoaște că a făcut compromisuri, la fel ca toată lumea. Clara Vodă își spune părerea și despre hărțuirea sexuală practicată în unele instituții culturale din România.

“Compromisuri cred că am făcut și facem cu toții, cu sau fără voia noastră. Iar invidia sau orgoliile fac parte din viață oriunde ne-am afla și trebuie să le integrăm ca atare.

Hărțuirea sexuală e un termen juridic, iar eu nu sunt cadru legal ca să definesc acest lucru. Dacă cineva se simte hărtuit în teatru sau în orice instituție, cred că e bine să se adreseze autorităților la momentul respectiv”, este de părere cunoscuta actriță.

“Aveam 18 ani și am rămas fără niciun ban”

Clara Vodă a absolvit facultatea de teatru în 1993, la clasa profesorului Gelu Colceag. Primul film în care a jucat a fost Senatorul melcilor. Cunoscuta actrița își amintește ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat la 18 ani.

“Primii bani i-am câștigat cu spectacolul Asta seară stau acasă de la Teatrul Mic. Un spectacol recital a lui Ștefan Iordache. Aveam 18 ani și îmi aduc aminte că am fost și am cheltuit banii la restaurantul chinezesc, singurul de atunci din București.

Cred că am rămas fără niciun ban pentru că i-am cheltuit pe toți, după câte îmi aduc aminte. A fost o seară frumoasă și important e că o țin minte până azi”, ne spune Clara Vodă.

Motivul pentru care Clara Vodă a plecat în Australia: “Multe lucruri care vor rămâne nespuse”

După 13 ani de stat pe gânduri, Clara Vodă a decis, împreună cu soțul și fiul, să emigreze în Australia. Din 2013 locuiește în cea de-a doua ei țară și mărturisește că începutul a fost foarte greu.

“Povestea plecării noastre este una lungă, care a început în anul 2000 și s-a finalizat în anul 2013, când ne-am stabilit acolo. Mi-ar trebui o oră ca să vorbesc despre toată această schimbare, aventură. Am plecat pentru că am simțit nevoia unei mari schimbări în viața noastră.

A fost important că am putut lua decizia asta împreună cu Bogdan și cu Vlad. Începuturile în Australia au fost foarte grele, oricine pleacă din țară poate să mă înțeleagă. Am plecat din România… Sunt foarte multe lucruri care ar trebui spuse, dar vor rămâne nespuse. Important este că am luat împreună această decizie și acum putem să numim Australia a doua noastră casă”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, actrița Clara Vodă.

“Este greu să fii actor în Australia”

În ciuda aparențelor, Australia nu este o țară care iubește cultura, ci sportul. Este foarte greu să fii actor acolo, foarte mulți studenți talentați ajung să lucreze în baruri sau restaurante.

“Surprinzător, Australia nu își respectă actorii, nu este o țară foarte culturală. E o țară care își iubește sportivii, oamenii în general. Actorii nu sunt atât de importanți în societatea australiană așa cum sunt în România. Am avut un șoc cultural când am ajuns aici. Din punctul de vedere al structurii sociale și al organizarii, sigur că Australia are alt respect pentru oameni în general. Sunt foarte puțini actori care fac carieră aici, majoritatea au făcut carieră în afară.

Lucrurile încep să se schimbe și aici, lumea începe să meargă la teatru. Nu există sistemul românesc cu teatre de stat, există doar particulare. Studenții la teatru sunt, unii, foarte talentați dar este foarte greu să își găsească de lucru. Acum s-au mai deschis porțile spre cultură, se fac mai multe seriale, investiții americane și engleze.

Actori talentați, studenți pe care i-am avut și care, din păcate, lucrează în baruri și cafenele, dar merg înainte. Nu ratează audițiile, unii au cariere frumoase. Unii din ei reușesc să pătrundă în lumea bună a culturii, dar lucrurile nu sunt așa cum par din afară. Este greu să fii actor în Australia, sunt foarte multe obstacole”, declară Clara Vodă.