O celebră cântăreață din România are grave probleme grave de sănătate: “M-am retras din muzică, am o boală cronică autoimună”

Xonia, frumoasa și talentata cântăreață jumătate româncă jumătate australiancă, a trecut printr-o perioadă crâncenă. Datorită unei afecțiuni autoimune, Xonia a decis să se retragă din industria muzicală.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Xonia povestește lucruri mai puțin plăcute despre viața ei. Dacă despre boala ei autoimună s-a mai scris, nu mulți știu că, pentru o lungă perioadă, frumoasa cântăreața a suferit de depresie. Aflăm cât de greu i-a fost la 19 ani, când a ajuns în România, fără familie și fără să știe limba și de ce a fost nevoită să plece din Australia în America.

Xonia: “Am ales să rup contractul înainte să împlinesc 18 ani”

Cum a fost la Suvivor? De câte ori pe zi îți doreai să renunți?

-Experiența este unică în viață. Nu mulți ajung să facă parte din acest reality tv show. Mi-a plăcut foarte mult și mi-a părut foarte rău când am plecat. Am și plâns pentru prima oară la tv când numele meu a fost strigat la eliminare. Nu am avut niciun gând să renunț, eu am fost foarte pregătită mental și fizic, însă așa a fost să fie.

“Nu am fost fana strategiilor făcute de unii dintre colegi”

Ce ți-a plăcut și ce nu la acest show extrem de greu?

-Nu am fost fana strategiilor făcute de unii dintre colegi mei cu intenția de a rămâne cât mai mult în emisiune. Ne cunoaștem destul de bine cu toții, fiind de atâția ani împreună în industria muzicală. Restul sunt oameni frumoși și mi-ar fi plăcut că lumea să-i cunoască așa cum îi știam eu.

Probleme de sănătate i-au dat de furcă Xoniei: “M-am retras din muzică”

Cariera ta a intrat într-un con de umbră acum sau pregătești ceva nou?

-Datorită problemelor mele de sănătate m-am retras din muzică și aveam de gând să nu mai continui. Dar muzica este cea care mă vindeca cel mai mult și am decis să nu renunț. Așa cum m-a ajutat pe mine poate să-i ajute și pe ascultătorii mei.

Suferi de o problemă de sănătate pe care încerci să o ții departe de presă. Are vreo rezolvare, te simți mai bine acum?

-Nu consider că este un secret problema mea de sănătate. Am dezvăluit că am o boală cronică autoimună dar nu consider că trebuie să spun și ce diagnostic am. Este un subiect sensibil pentru mine. Înțeleg că lumea este curioasă dar nu sunt obligată să comunic absolut totul despre viața mea doar pentru că sunt o persoană publică. Am apreciat foarte mult și apreciez în continiare faptul că presa este înțelegătoare cu mine și nu se insistă pe tema asta. Poate în viitorul apropiat voi povesti despre acest lucru dar momentan nu sunt pregătită să o fac.

Xonia s-a luptat mult timp cu depresia

Ai vorbit, cu sinceritate, despre depresia prin care ai trecut. Ești frumoasă, ai succes, cum ai ajuns să trăiești asa ceva?

-Cred că noi arătăm doar ce alegem sau ce considerăm că vrea lumea să vadă. Dar sunt foarte multe lucruri care nu se vad la televizor. Fiecare dintre noi ducem greutăți în viață și trecem prin momente neplăcute. Întotdeauna ne dă Dumnezeu doar cât putem să ducem. Important este ce facem după ce trecem de cele perioade grele, cum evoluăm, cum rămânem credincioși, oameni buni și cum îi ajutăm pe alții.

Te-ai născut în Melbourne, Australia. Cum a fost copilăria, ce trăsnăi făceai?

-Am fost cu copil cuminte și muncitoare de mică. Am început baletul de la vârsta de 5 ani, muzica de la 8 și actoria de la 10 ani. Copilăria mea a fost împărțită între școală și activități extracurriculare de luni până sâmbătă. Duminică făceam temele sau lucrările pe care trebuia să le rezolv și mai repetam temele la muzică, balet și actorie. Nu am avut timp de prieteni sau să pierd timpul degeaba. Îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam în afara școlii și am fost foarte norocoasă că familia mea a făcut tot posibilul să mă susțină. Am putut să-mi continui educația în artă, să îmi dezvolt talentul și pasiunea mea.

“Am învățat română la 19 ani”

Ai vorbit engleză de când te-ai născut. Cât de greu a fost să înveți și română?

-Pentru că am fost atât de ocupată cu învățatul eu nu mai aveam timp să merg la școala de limba română. Părinții mei au vorbit întotdeauna această limbă în casă dar eu și fratele meu le răspundeam în Engleză. Făceam asta pentru a-i ajuta să comunice mai bine în engleză, acest lucru find important pentru a putea avea un job din care să susțină familia. Când am ajuns în România, singură la vârsta de 19 ani, am învățat din mers să scriu, să citesc și să vorbesc. În continuare învăț româna și consider că este important să ști să vorbești mai multe limbi.

În sufletul tău ce simți că ești, australiancă sau româncă?

-Am sânge românesc iar sângele apă nu se face, cum spune o vorbă. Dar mă simt australiancă pentru că mentalitatea mea este diferită. Este normal să fie datorită faptului că eu m-am format ca om într-o țară cu o educație și mentalitate de first world country. Sunt o combinație de româncă și australiancă.

Cum a ajuns Xonia în România: “Am ales să rup contractul înainte să împlinesc 18 ani”

De ce ai venit în România? Nu mergea cariera ta muzicală la fel de bine și în Australia?

-Am ajuns în România din New York unde mă aflăm când am fost invitată bineînțeles să fac parte din juriul unui concurs de frumusețe. Se numea Miss Diaspora și era în cadrul spectacolul Callatis la Mangalia. Am rămas în România pentru că, imediat dup,ă am participat la concursul Cerbul de Aur. Acolo am reprezentat Australia și am intrat în finală unde am fost remarcată și mi s-a oferit un contract de muzică la Universal Music. Am ales să accept, să semnez și să rămân în țară.

În Australia semnasem cu o casă de discuri de la vârstă de 14 ani însă am ales să rup contractul înainte să împlinesc 18 ani. Muzică ce se ascultă atunci și în continuare în Australia nu mă reprezenta pe mine. Dovadă că eram deja în America când am venit spre România. În L.A. studiam la celebra școală Hollywood Pop Academy și deja lucram la actele de viză. Am ales să iau oportunitatea care mi s-a oferit în România pentru că era visul meu să semnez cu Universal. Nu am vrut să ratez acest lucru și următorul an m-am lansat pe piață noastră muzicală cu piesa My Beautiful One împreună cu Deepcentral.

“Majoritatea actorilor născuți în Australia se mută în America”

De la 8 ani ai intrat în industria muzicală. Care este diferența dintre Australia și România? E mai greu să intri pe piață muzicală acolo sau aici?

-Este greu în orice domeniu, însă sunt mai multe sau mai puține oportunitati în anumite țări. Australia este o țară extrem de bogată și care oferă foarte multe. Dar asta până la industria muzicală și la actori. Din acest motiv foarte mulți pleacă din Australia să se lanseze în alte țări. Majoritatea actorilor născuți în Australia se mută în America unde ajung să aibă success. Nicole Kidman, Cate Blanchett, Kylie, SIA și Iggy Azalea sunt doar câteva exemple.

Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere industria muzicală este una mică și limitată. Ca să ajungi să fii cunoscut internațional în Australia trebuie să faci sport: rugby, football, tenis.

Prima pasiune a fost muzica sau baletul?

Prima mea pasiune a fost muzica însă la vârsta de 5 ani, când mama m-a adus la o școală de muzică, i au spus că sunt prea mică să încep ore de canto. Au sfatuit-o să mă ducă la dans apoi, la 8 ani, să revin la muzică. Când eram mică cântăm prin casă piesele și dansam pe muzică populară românească. Mama avea o colegă de muncă si ea avea o fată, pe care o ducea la balet. După prima oră m-am îndrăgostit de balet.

“Lucrez cel mai bine cu producătorii care mă lasă să mă exprim muzical”

Cu ce producător de la noi este cel mai greu de lucrat și cine este cel mai permisiv, relaxat?

-Pentru a face o echipa muzicală artistul și producătorul trebuie să aibă o chimie iar fără acest chimie nu va ieși muzică bună. Eu scriu și compun muzică și lucrez cel mai bine cu producătorii care mă lasă să mă exprim muzical. George Călin de la Deepcentral acum cunoscut că DJ Manuel Riva, Boier Bibescu și Achim Marin de la Diotic sunt producătorii cu care am făcut hit-uri împreună. În ultimi ani fac parte din echipa Bulls Records unde scriu și compun piesele mele dar și piese pentru alți artiști din țară sau din străinătate.

My beautiful one, piesa care te-a făcut, peste noapte, cunoscută. Ai fi pariat pe piesa asta?

-Momentul în care Ana Filip de la Universal Music a ascultat piesa a știut instant că are ceva special și că trebuie lansată ca single cât se poate de repede. My Beautiful One a fost compusă și înscrisă la un concurs de muzică însă nu a câștigat. Dar asta nu a contat pentru Ana care avea mare încredere în piesă și în proiectul meu muzical. Datorită susținerii ei am avut succesul din anul 2010. A fost cea mai difuzată piesă conform Media Forest charts, cu 3.2 milioane de difuzări.

Xonia a lucrat împreună cu J Balvin

Ai lucrat cu J Balvin. Ce fel de om este celebrul cântăreț?

-Ne-am întâlnit la studio, în România, unde am terminat de compus piesa împreună. Am avut ocazia să ne cunoaștem în perioada în care a stat în țară. Deci nu am venit doar pe set ca să filmăm videoclip-ul piesei I Want Cha. este un artist extrem de talentat, a scris versurile lui în maxim 30 de minute cu tot cu vocile finale. Un om foarte muncitor. A fost o mare onoare să lucrez cu un artist atât de profesionist și mă bucur enorm pentru succesul nostru.

Cum stai cu iubirea? Există, în prezent, un bărbat care să merite atenția ta?

-Sunt foarte fericită că mi-am revenit cu sănătatea și am ajuns să am tratamentul corect pentru mine. Iubirea mea este pentru familia mea, prieteni mei, pasiunea mea, oameni, animale. Viața mea este mai bogată acum pentru că am înțeles că sănătatea este cel mai important lucru și cu el poți face orice. Aleg să fiu singură până când voi alege să nu mai fiu.

Xonia vorbește despre bărbatul perfect pentru ea

Ce calități trebuie să aibă bărbatul care te-ar putea cuceri?

-Să fie bărbat și să știe ce înseamnă acest lucru. Așa cum eu știu și înțeleg să fiu femeie și ce să-i ofer uni bărbat. Trebuie să vrea o familie, să avem aceleași principii și valori.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Am avut mai multe momente grele în viața mea. Începând cu cel în care m-am mutat în România singură, fără familie mea, fără să știu limba, fără să cunosc oameni până la problema mea de sănătate. Asta este viața dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de mine.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu consider că mi-a urcat vreodată celebritatea la cap. Am fost crescută foarte bine de părinții mei și mereu am fost și am rămas mai umilă.

“Aspectul meu fizic nu a fost cheia succesului”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Aspectul meu fizic nu a fost cheia succesului meu dar vocea mea și ce transmite, da. De când m-am lansat în muzică asta a fost atu-ul meu. Frumusețea și ce este considerat frumos depinde de la om la om. Consider că sunt o femeie plăcută și că cei care mă consideră frumoasă văd și frumusețea interioară.