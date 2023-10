Vedeta din România care s-a căsătorit cu iubitul turc. Bărbatul e cu 7 ani mai mic

O vedetă foarte cunoscută, din România, și-a unit destinele cu iubitul turc, la doar două luni după ce bărbatul a cerut-o de soție. Vestea a dat-o chiar ea, pe Instagram, acolo unde are 1 milion de admiratori. Ce imagine a publicat din ziua căsătoriei?

Ce vedetă româncă s-a căsătorit cu iubitul turc, mai mic decât ea cu 7 ani

Otilia Bilionera este proaspăt căsătorită. În urmă cu două zile și-a unit destinele pentru totdeauna cu partenerul de viață de origine turcă. Pe contul său de Instagram a postat o fotografie în care se află alături de soț, îmbrăcată într-o rochie albă și cu certificatul de căsătorie în mână.

Interpreta în vârstă de 31 de ani are zâmbetul larg pe chip în imagine, semn că este foarte fericită că și-a găsit în cele din urmă alesul inimii, după mai multe relații eșuate. ”Proaspăt căsătoriți” , a scris artista în dreptul postării, primind o mulțime de aprecieri și comentarii în care este felicitată.

”Felicitări!”/”Casă de piatră, Oti! Să fiți fericiți”/ ”Yupii”/”Felicitări, vă doresc o viață plină de fericire”/”Felicitări frumoasa mea”/”Bravo, mă bucur că l-ai ales pe acest turc”, sunt o parte dintre reacțiile fanilor

În ultima vreme, Otilia Bilionera este foarte discretă cu viața personală, după ce în 2022 a divorțat de un bărbat tot de religie musulmană. Căsnicia nu a durat decât trei ani, motivul separării fiind religia.

”Pentru a întemeia o familie stabilă și unită, cred că cei doi parteneri trebuie să împărtășească aceleași credințe. Eu nu am putut sa trec la islam, pentru că provin dintr-o familie de creștini ortodocși practicanți, unchiul meu fiind preot. Nu-mi pot schimba credința”, a spus Otilia în emisiunea online, ”În Oglindă”.

Cine este, mai exact, actualul soț al Otiliei Bilionera. Artista a mai fost căsătorită cu un musulman

Referitor la actualul soț al cântăreței, se numește Bekir Ali și este un afacerist prosper. Atunci când i-a spus ”Da!”, în luna august, Otilia a precizat, tot pe rețelele de socializare, că este mai sigură ca oricând. ”N-am fost niciodată mai sigură ca acum”,

Bekir Ali deține, printre altele, o plajă din Turcia, și s-a îndrăgostit profund de frumoasa moldoveancă, din Botoșani. La doar două zile după ce a cunoscut-o și-a tatuat numele ei pe mână și s-a străduit multă vreme să o cucerească. Otilia s-a lăsat cu greu sedusă.

”Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. E turc. Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic de vârstă. Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mai detaliat Otilia Bilionera într-un podcast, pe youtube.