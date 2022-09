Otilia Bilionera se iubește cu un afacerist turc: ”Are 25 de ani, e frumos. Nu mă interesează banii lui”

Otilia Bilionera, una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi, simte, din nou, fiorii dragostei. E adevărat, simte ”fluturașii” din stomac de puțină vreme și, recunoaște vedeta pentru FANATIK, nici nu a avut timpul necesar să îl cunoască prea bine pe tânărul om de afaceri turc.

Otilia Bilionera, despre relația cu noul iubit: ”Nu prea am apucat să stăm împreună”

Otilia Bilionera are 30 de ani și, acum, se iubește cu un bărbat mai tânăr. Omul de afaceri, un turc, are 25 de ani și s-au cunoscut atunci când vedeta de la noi a susținut un concert pe plaja pe care o deține la Marea Marmara.

”Stau bine cu dragostea. Ce să spun? Sunt într-o relație, dar nu prea am apucat să stăm împreună, că am tot avut treabă. Suntem, oarecum, în tatonări. Acum sunt acasă, la Suceava, cu mama, mai stau și cu ea. O să plec și în Turcia, mă întorc în România prin octombrie”, ne-a spus Otilia.

E adevărat, vizita în Turcia va fi una în care va reuși să se și revadă cu bărbatul de care este amorezată, nu doar să cânte. Și, într-un fel, ne-a explicat Otilia, se bucură că actualul ei iubit este om de afaceri, cu vreo vedetă.

”Mie nu îmi plac bărbații care sunt faimoși, din showbiz. Se poartă frumos cu mine. După ce m-a cunoscut și-a tatuat numele meu pe mână. Și data la care m-a cunoscut, 13 august. Nu m-a cucerit în niciun fel.

Ne-am întâlnit atunci când trebuia să am un concert la el la plajă și trei zile a trebuit să stau pe acolo pentru următorul concert. Și într-o seară a venit, a făcut cunoștință cu mine și aia a fost”, ne-a dezvăluit Otilia Bilionera.

Cu ce se ocupă iubitul Otiliei Bilionera: “Nu e milionar, are o plajă în Turcia”

În altă ordine de idei, Otilia Bilionera, râzând, ne-a dezvăluit că nu se voia să aibă, din nou, un iubit turc. Ba chiar, ne-a mărturisit cântăreața, înainte de a-l întâlni pe afaceristul din Turcia chiar își propusese să își găsească un român neaoș după relațiile pe care le-a avut în ultimii ani, toate cu străini.

”Nu știu ce am, chiar mi-am zis că nu mă mai îndrăgostesc de turci, dar… Cred că tot acolo mă trage ața. Nu am reușit să mă îndrăgostesc de nimeni la noi, am mai ieșit în ultimele luni, cât am fost singură, dar nu a fost nimic special. Acum simt ceva special pentru Bekir. E tare frumos, brunet, înalt, cu ochii verzi”, ne-a spus, în exclusivitate, Otilia Bilionera.

Relația lor, chiar dacă turcul este om de afaceri, nu are la bază însă vreun interes material al artistei. Ba chiar dimpotrivă, ne-a recunoscut Otilia Bilionera, situația lui materială nu a interesat-o nicio clipă.

”Are 25 de ani. Nu e milionar, are o plajă în Turcia. Dar oricum nu mă interesează banii. Ce să faci cu banii dacă nu ești fericită? Sau, dacă îți iei un milionar și în trei ani dă faliment? Nu m-a interesat niciodată partea materială în asemenea cazuri”, a mai spus, pentru FANATIK, Otilia Bilionera.

Chiar dacă nu e milionar, Bekir, din informațiile obținute de publicația noastră, face afaceri serioase cu plaja din Turcia, Tramvay Beach, de la Marea Marmara. De altfel, locația lui este una dintre cele mai căutate de turiști pentru nenumăratele concerte susținute de artiști populari din tată lumea.

Otilia Bilionera, în proces cu fostul impresar

. Astăzi, 16 septembrie 2022, cei doi trebuiau să se vadă, la Suceava, față în față la Tribunal, în procesul în care artista îi cere daune fostului ei manager, dar instanța a amânat judecarea cauzei.

”Până la urmă voi câștiga, nu îmi fac griji, e vorba de drepturile mele. Dar mă deranjează că trebuie să mă duc în instanță pentru ceva care mi se cuvine, pentru ceva care era stipulat într-un contract, pentru munca mea. Și, sincer, uneori mi-e și teamă cu justiția, uneori parcă sunt mai favorizați hoții, nu cei cinstiți”, spunea, acum ceva vreme, pentru FANATIK, Otilia Bilionera.

De altfel, pare-se, de la fostul ei impresar este una uriașă. Mario Joy, artistul care este în aceeași situație ca și Otilia, a vorbit despre cam cât ar fi nevoie să îi ajungă, în conturi, artistei.

”Dacă vorbim de melodia Bilionera care are aproape un miliard de vizualizări pe Youtube și pentru care Otilia nu a primit niciun ban. Deja vorbim de sute de mii de euro. Nu mai spun de alte piese. Nu adaug melodiile mele. Normal că ne judecăm pentru banii aceștia. Noi nu am câștigat mai nimic în comparație cu fostul impresar”, ne spunea Mario Joy.