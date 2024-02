Vedeta muzicii disco, Haddaway, vorbeste despre relația cu iubita româncă: “Nu sunt chiar ușor de suportat”. Exclusiv

Haddaway, vedeta muzicii disco din anii ’90 vorbește, în exclusivitate, despre viața personală. Haddaway sau Nestor Alexander, celebrul cântăreț din anii ’90 ne spune de ce nu a mai reușit să scoată încă un hit ca What is Love. De asemenea, ne vorbește despre iubita lui, româncă.

Haddaway vorbește despre viața personală

Haddaway, artistul pe a cărui piese lumea mai dansează și astăzi, dezvăluie că a fost de acord cu absolut orice ca să promoveze super hit-ul What is Love. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Haddaway recunoaște că nu e un bărbat chiar ușor de suportat și ne spune de ce a renunțat la medicină pentru muzică.

Haddaway: “Medicina a fost prima mea opțiune”

De curând, pe 9 ianuarie, ai împlinit 59 de ani, dar arăți cu 10 ani mai tânăr. Ce secrete ai, ai renunțat la anumite alimente, mergi la sală?

-Sportul este principala mea activitate în timpul liber. Îmi place să mă mișc dar nu pe la sălile de sport ci afară, în natură. Mănânc mai puțin fast food acum și dorm mult atunci când sunt obosit de la prea multă muncă. Și muncesc din greu pentru că îmi place ce fac.

În 1989 te-ai înscris la medicină.

-Da. Medicina a fost prima mea opțiune pentru că tatăl meu a fost biolog marin. Dar, după 2 ani, am descoperit că n-o făceam și cu inima.

După medicină, ai lucrat o lungă perioadă în baruri de noapte. Cum a fost?

-Sincer, am urât perioada aceea.

Mama ta a fost soră medicală, iar tatăl biolog marin. Ce au zis când le-ai spus că muzica e ce vrei să faci?

-Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai erau printre noi.

La 16 ani ți-ai pierdut tatăl. Îți mai aduci aminte de cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu el?

-Îmi plăcea pur și simplu să fac lucruri cu tata. Mergeam la pescuit, discutam despre politică și știință, călătoream prin lume. Sau, pur și simplu, stăteam și-l ascultam.

What is love, hit-ul obținut cu sacrificii: “Am fost de acord cu absolut orice”

What is love, piesa pe care, după 30 de ani, lumea încă dansează. Ai simțit de la început succesul acestei melodii?

-Am știut din start că va fi un hit. De asemenea, am știut că nu va fi un hit dacă eu nu voi munci din greu s-o fac un hit. Așa că m-am străduit, am muncit și m-am chinuit. Iar la început am fost de acord cu absolut orice.

În 1992 ai lansat-o apoi ai devenit bogat. În timp ai reușit să mai scoți o piesă care să egaleze What is love?

-Succesul comercial al unui evergreen, așa cum a fost What is Love, este foarte greu de egalat. E ca și cum ai vrea să recreezi un Big Mac, originalul va fi întotdeauna original. Poți face multe copii, dar există un singur original. Am avut cântece bune de-a lungul timpul, dar, cu sinceritate spun, nu cred că voi putea repeta succesul pe care l-am avut cu What is love. Nu e ca și cum ai pocni din degete și s-ar întâmpla.

“Trebuie întotdeauna să respecți banii ca să nu ajungi sărac a doua zi”

Aveai 27 de ani când succesul a venit peste noapte. Cum ai reușit să îi faci față?

-Eram destul de matur ca să înțeleg ce înseamnă munca grea și banii. Eram deja un adult care lucrase în toate domeniile, de la sport la modă. Trebuia să fiu conștient de bani și să îi respect. E frumos să ai ‘jucărele’ și să te distrezi, dar trebuie întotdeauna să respecți banii ca să nu ajungi sărac a doua zi.

A existat vreun moment, în perioada aceea, când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu, niciodată. Dacă aș fi arătat ca Brad Pitt sau probabil că mi s-ar fi urcat la cap. Dar nu m-am văzut niciodată arătând ca ei.

“M-a sărutat pe gură”

Îți mai aduci aminte de cel mai haios sau mai penibil moment de pe scenă?

-Da. Momentul când un american supraponderal m-a abordat pe scenă și m-a sărutat pe gură. Asta a fost cel mai haios moment pe care l-am trăit vreodată.

Erai tânăr, aveai un succes uriaș. Cum făceai față fanelor? Bănuiesc că te așteptau cu sutele.

-A fost frumos, făceam cam 50 de poze cu fiecare fan pe care îl aveam. Întotdeauna, însă, i-am făcut să înțeleagă că trebuie să mă respecte ca să-i respect și eu pe ei. Nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi scape situația de sub control.

Apropo de piesa care a rupt topurile, cum stă Haddaway cu dragostea?

-Foarte bine (râde, n. red.).

Haddaway vorbește despre iubita lui: “Să nu ne grăbim prea tare”

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Elizabeth, iubita ta? Care a fost primul gând care ți-a venit în minte atunci când ai văzut-o?

-E frumoasă, dar hai să nu ne grăbim prea tare.

Sincer, ești un bărbat greu sau ușor de suportat?

-Nu sunt chiar ușor de suportat. Dacă eram așa, probabil aș fi fost ca majoritatea.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Sun fanul declarat al , asiatice și caraibiene. Îmi place foarte mult să gătesc.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cel mai cumplit moment din viața mea a fost când a murit tata. Am simțit că nu mai am nicio speranță și că am rămas singur pentru totdeauna.

“Este periculos să spui chiar totul despre tine”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Cred că lumea cunoaște foarte multe lucruri despre mine. Este periculos să spui chiar totul despre tine așa că încerc să am o viață privată, doar pentru mine.

Dacă te-ai întâlni acum cu Haddy cel mic, ce sfat i-ai da?

-Nu te opri, faci exact ce trebuie, să nu cumva să te schimbi vreodată.