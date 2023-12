Vedeta Pro TV care a devenit milionară în euro. „Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună”

Ce vedetă de la Protv a devenit milionară în euro. Era una dintre cele mai de succes prezentatoare de știri din România, dar în urmă cu peste 10 ani a decis să renunțe la jurnalism. În momentul de față se ocupă de un domeniu diferit.

Ce vedetă de la Protv a devenit milionară în euro. A renunțat la știri acum peste 10 ani

Vă mai aduceți aminte de Andreea Liptak, jurnalista de la Protv care ? În anul 2012 pleca de la postul care a consacrat-o pentru a se dedica unei alte meserii, mai exact afacerii sale.

ADVERTISEMENT

Andreea Liptak a pornit o afacere în zona de cosmetică, alături de soțul său, Răzvan Spiridon, care în momentul de față le aduce foarte mulți bani. În prezent, fosta jurnalistă și chiar și-a extins business-ul, așa cum apare

Până să devină milionară în euro, Andreea Liptak a avut parte de multe dificultăți financiare. Provenind dintr-o familie modestă, și-a dat seama că doar dacă va învăța va avea șansa de a-și schimba viața și, iată, că a reușit.

ADVERTISEMENT

”Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte.

Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la ProRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, spunea Andreea Liptak pe facebook, în urmă cu mulți ani.

ADVERTISEMENT

După 3 ani de corespondent în Arad, Andreea Liptak a fost chemată în București, sperând aici la un trai mai bun. L-a dobândit, dar și munca era foarte mare, de 12 ore pe zi. Cu timpul, a reușit să-și achiziționeze o mașină și un apartament cu 3 camere, cu credit la bancă, în franci elvețieni.

Andreea Liptak avea probleme financiare când era prezentatoare de știri la Protv

După ce a făcut creditul la bancă pentru locuință, Andreea Liptak a început să aibă noi probleme financiare. ”Știți povestea, cred! Banca ne-a acordat un credit cu o rată de 65% din salariul nostru pe 30 de ani și apoi s-a scumpit francul de 3 ori și jumătate. Faceți calculul! A fost banca de vină?

ADVERTISEMENT

Dați-mi voie să vă spun că nu m-a obligat să îmi fac credit. Cu atâtea griji în jurul nostru, mama mea a intrat într-o depresie de care nu s-a mai vindecat niciodată. Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună. Toată viața ei ne-a sprijinit, nu a conceput niciodată să primească ajutor de la noi (…)”, mai scris fosta jurnalistă.

Problemele financiare se adânceau de la o zi la alta, fostei prezentatoare de știri fiindu-i foarte greu să se descurce având în vedere că are și doi copii. Drept urmare, ea și soțul au hotărât să-și deschidă un business încă din perioada când erau jurnaliști, căruia i s-au dedicat în totalitate după ce au renunțat la acest domeniu.

” (…) Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, mai scris Andreea Liptak.