Vedetele Clanul, George Mihaiță și Șerban Pavlu, declarații epocale: ”Dur, interlop, dar iubibil”! Exclusiv

George Mihaiță și Șerban Pavlu sunt actorii cu cea mai mare experiență din Clanul. Cei doi, deși rivali în serial, s-au completat, cu umor, în declarațiile făcute în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce vor George Mihaiță și Șerban Pavlu din Clanul de la rolurile lor

George Mihaiță și Șerban Pavlu, actorii care joacă personajele antagoniste din Clanul, au dezvălui, pentru FANATIK, ce vor de la rolurile lor. Cei doi actori îi interpretează pe Bebe Măcelaru și pe comisarul Costoiu, în serialul Clanul, de la PRO TV. În fiecare duminică, de la 20:00, telespectatorii urmăresc lupta dintre mafie și poliție, o luptă condusă de cele două personaje. Iar ei s-au destăinuit cum merge… lupta.

Întrebat cum ar vedea continuarea poveștii personajului său – un comisar dedicat muncii sale, Șerban Pavlu a răspuns clar. ”Costoiu? Mi-ar plăcea să aibă tentația corupției – asta mi-ar plăcea să joc. Pare un tip dur și pur, fără pată și mi se pare că tentația unei acțiuni corupte ar fi wow”, spune Șerban Pavlu, pentru FANATIK.

George Mihăiță a povestit și el cum a ajuns să joace în Clanul. Și, a dezvăluit și cum a acceptat, fără prea multe discuții, să interpreteze personajul negativ din serial. A fost nevoie ca Anghel Damian să fie foarte descriptiv cu privire la rolul său.

„Am primit de la Anghel Damian un mail, mi-a povestit despre personajul meu, dur, interlop. Dar – și aici e foarte interesant – mi-a spus că el s-a gândit la mine pentru că vrea să fie un personaj iubibil, adică iubit de telespectatori”, ne-a spus George Mihăiță.

Culmea, George Mihăiță este invidiat de . Mai exact, comisarul Costoiu spune că se consideră un om naiv și că i-ar plăcea să joace rolul adversarului său din Clanul, Bebe Măcelaru.

George Mihăiță, ocolit de domnișoare? Șerban Pavlu, iubit de polițiști

Întrebat cum reacționează oamenii după rolul lui Tătuțu (Bebe Măcelaru), marele actor George Mihăiță a spus, cu umor, prin ce trece în viața de zi cu zi. „Am jucat atâtea personaje, dar n-am fost oprit să se fotografieze doamnele cu un interlop”, spune George Mihăiță.

În schimb, Șerban Pavlu, ”băiatul bun” din Clanul, are doar de câștigat în urma rolului pe care îl face. Și, mai mult chiar, pentru FANATIK a dezvăluit ce surprize a avut din parteas Poliției. Ba chiar, ne-a mărturisit actorul din Clanul, le-a făcut și o promisiune fermă.

„Am fost de mai multe ori interpelat de oamenii legi, cu admirație și cu drag, iar maximum la care am ajuns – am fost invitat să vorbesc de ziua poliției, n-am ajuns, dar promit să o fac la anul. Am fost extrem de flatat de această invitație”, spune Șerban Pavlu.

Clanul ”rupe” și în Bulgaria

Dacă în România, la Pro TV, serialul Clanul a devenit deja unul de mare succes, producția regizată de , ”rupe și în Bulgaria. De altfel, George Mihaiță și Șerban Pavlu recunosc că au fost de-a dreptul surprinși.

Cei doi se bucură de succesul pe care serialul îl are în România, dar și în Bulgaria. „Asta e cea mai tare chestie care s-a întâmplat. Serialul merge în Bulgaria foarte bine și am devenit cunoscuți în Bulgaria”, ne-au mai spus George Mihaiță și Șerban Pavlu din Clanul.