Vedetele de la Hollywood au descoperit secretul tinereții! Cum își păstrează divele anii doar în buletin? Foto

Vedetele de la Hollywood au descoperit secretul pentru a nu lăsa anii să își pună amprenta asupra lor. Multă mișcare, alegeri alimentare sănătoase sau energia fanilor?

Fanatik vă prezintă lista vedetele de la Hollywood care au descoperit secretul tinereții!

Mia Sara – 54 ani

Mia a cucerit atenţia publicului prin interpretarea sa în rolul lui Sloane Peterson, din comedia Ferris Bueller’s Day Off, în 1986. Interpretarea fără cusur a atras atât atenţia presei cât şi a specialiştilor din domeniul cineast. Premiile nu au întârziat să apară, dată fiind prestaţia sa, la fel şi aprecierea publicului. În ceea ce priveşte viaţa personală, actriţa a a fost căsătorită cu Jason Connery, fiul lui Sean Connery, dar din păcate în viaţa reală lucrurile nu au fost la fel de frumoase ca în filme. Poate unul dintre secretele actriţei pentru a se menţine în timp este adrenalina; Mia este pilot, deţinând permis şi multă dorinţă de aventură. Sperăm să vedem apariţii în media cât mai curând, căci în ultimul timp actriţă a stat departe de ochii presei.

Cum se mențin vedetele în formă

Michelle Pfeiffer – 63 ani



Frumoasă Michelle Marie Pfeiffer este o actriţă ce a atras atenţia atât prin frumuseţe cât şi prin profesionalism. S-a făcut remarcată prin rolurile sale jucate memorabil, dar prin activitatea sa ca producător de filme. Talentul şi munca nu au rămas nerăsplătite, Michelle a câştigat Globul de Aur şi are trei nominalizări la premiile Oscar. Actriţa este cunoscută dar şi apreciată pentru multe roluri, însă un loc special îl ocupă rolul său ca Selina Kyle – Catmwoman în filmul celebru Batman se întoarce. Vedeta a împlinit 63 de ani şi este promotoarea unui stil de viaţă sănătos, lucru foarte evident dat fiind aspectul său impecabil. Mai mult, vedeta spune nu are nicio operaţie estetică şi nici nu apelează la un machiaj complicat, dar este de părere că genele ajută, atât timp cât ai un stil de viaţă sănătos. Şi armonia de acasă poate fi răspunsul, Michelle are o căsnicie trainică de 30 de ani alături de David Kelley.

Cindy Crawford – 55 ani



Când spunem Cindy Crawford ne gândim automat la o femeie superbă, care a făcut istorie. Printre secretele frumuseţii sale se număra un antrenament constant de fitness sub supravegherea unui antrenor personal care o să ajută să îşi păstreze aspectul impecabil.

Regimul alimentar vine în completarea antrenamentului fizic, vedeta alegând un stil cât mai aproape de natural, consumând cât mai multe legume şi fructe. Cindy nu îşi neglizeaza nici rutina de îngrijire a pielii, asupra căreia are mare grijă şi atenţie. Fără doar şi poate o femeie ce inspiră, ce emană frumuseţe şi care a trecut testul timpului.

Demi Moore – 59 ani



De la începutul anilor 1981, Demi Moore a cucerit publicul din întreaga lume, având doar 16 ani la acea vreme. A atras atenţia nu numai prin talentul său dar şi prin calitatea actului artisitic dar şi prin frumuseţea sa naturală. Printre cele mai apreciate femei de pe planetă, Demi Moore a fost în atenţia reflectoarelor prin naturaleţea sa, farmecul său şi prin finețe. Aceste calităţi nu i-au adus doar faimă, ci şi sume importante în cont, averea sa fiind estimată la 150 milioane de dolari. La 59 de ani, Demi Moore arată impecabil, nu îşi arată deloc vârsta şi se bucură de o viaţă liniştită.

Pilates și alimentația vegană, secretul multor dive de la Hollywood

Rebecca De Mornay – 62 ani



Rebecca De Mornay este o actriţă ce a cunoscut celebritatea în urma rolului din filmul Risky Business. Şi-a făcut debutul în anul 1981 şi a rămas o vedetă în lumina refletoarelor, iubită de foarte mulţi admiratori. Deşi anii au trecut, iar vedeta a împlinit 62 de ani, timpul nu şi-a lăsat amprenta asupra sa și Rebecca arată la fel de bine ca în anii săi de debut. Actriţă a menţionat în numeroase interviuri că stilul de viaţă disciplinat a ajutat-o să îşi păstreze frumuseţe naturală. În prezent, Rebecca De Mornay este stabilită în Los Angeles. bucurându-se de averea sa de peste 11 milioane de dolari.

Rutz Buzzi – 85 ani

Actriţa Ruth Buzzi a devenit cunoscută pentru rolul său din show-ul Rowan and Martin’s Laught- In. Și-a început cariera în 1964 şi de atunci a apărut în numeroase show-uri.

De la vârsta de 19 ani, Ruth şi-a început traseul artistic participând la turnee împreună cu cântăreţul Rudy Valee, unde susţin spectacole de muzică live şi comedie. Cariera ei a fost mereu în ascensiune, a strâns milioane de fani şi poate zâmbetul constant este secretul tinereţii.

Pamela Anderson – 54 ani



Când ne gândim la Pamela Anderson ne amintim automat de Baywatch. Frumoasă blondă a făcut furori, însă nu a păstrat admiraţiile doar în tinereţe, ci și acum la frumoasa vârsta 54 de ani arată foarte bine. Model, actriţă, autor – Pamela A participat mereu la noi proiecte, cum ar fi Borat, Snapdragon, Scary Movie 3 și multe altele. Vine întrebarea de pe buzele tuturor: cum se păstrează atât de bine? Pamela practică Pilates, urmează o dietă vegană cu produse atent selecţionate şi iese plimbare zilnic.

Denise Richards – 50 ani



Zâmbetul ei a rămas în istoria micilor ecrane. Frumoasă, veselă şi cu un corp de invidiat, Denise Richards a fost un idol pentru multe generaţii. În cariera sa de actriţă a avut numeroase roluri ce i-au adus celebritatea cum ar fi The World is Not Enough, Drop Dead Gorgeous, Scary Movie 3. Întrebată fiind de rutina sa de beauty, actriţa a subliniat că sunt foarte importante produsele cu ingrediente naturale, specificând că foloseşte retinol, cremă hidratantă şi cremă de protecţie solară. Totodată, Denise are un program de fitness ce implică cardio, dar şi Pilates şi are mare grijă la alimentaţie, consumând alimente neprocesate şi cât mai naturale.

Lynn Herring – 63 ani



Actriţa a împlinit 63 de ani şi arată fabulous! Are o energie specială şi îi place să fie energică, să facă multă mişcare şi stă departe de produsele cu ingrediente artificiale şi de operaţiile estetice.

Herring a devenit celebră în urma producţiilor L.A. Law, Days of Our Lives, Aş the World Turns, etc. Zilelele din viaţa noastră au trecut bariera ecranului şi actriţa s-a căsătorit cu Wayne Northrop, alături de care are doi fii.

Starurile nu fug de cabinetul medicului estetician

Courteney Cox – 57 ani

Frumoasă brunetă este cunoscută în lumea întreagă în urma rolului său că Monica Gellar din serialul fenomen Friends. Courteney Cox s-a remarcat nu numai prin calităţile sale actoriceşti, dar şi prin frumuseţea sa naturală. Courteney practică numeroase sporturi ce o ajută să îşi menţină siluata, cum ar fi spinning şi kickboxing. Vedeta a încercat numeroase proceduri non-invazive, a apelat şi la operaţii estetice minore dar a decis să îmbătrânească natural şi nu apelează la nicio metodă din cabinetul doctorului estetician.

Nancy McKeon – 55 ani



Nancy a poposit în lumea artistică atunci când avea 11 ani. De-a lungul carierei sale a păşit către numeroasă proiecte, a avut nenumărate roluri şi a fost foarte apreciată pentru interpretările sale.

La 55 de ani, actriţa se declară fericită cu stilul de viaţă ales, unul natural în care din meniul zilnic fac parte legumele şi fructele şi iese la plimbări foarte lungi! Armonia este cheia, o viaţă echilibrată fiind ideală la orice vârstă.

Eva Mendez – 47 ani



Când propunțăm numele ei ne gândim la o tânără frumoasă, în jur de 25 ani! Ei bine, Eva Mendez a împlinit 47 de ani şi arată impecabil. Actriţa cu sânge latin cu siguranţă a descoperit secretul tinereţii, sau poate frumoasa relaţia cu Ryan Gosling este răspunsul. Sunt împreună de 6 ani, iar relaţia lor este foarte stabilă, cei doi fiind foarte îndrăgostiţi. Eva a declarat că secretul frumuseţii nu este în machiaj ci într-o rutină de skincare foarte bine aleasă şi pusă la punct. Frumuseţea naturală se menţine prin creme bine alese, mâncare sănătoasă şi activitate fizică.

Iubirea de sine și acțiunile filantropice le împlinește pe unele vedete

Meg Ryan – 59 ani



Meg Ryan este cunoscută atât pentru filmele ei de success și rolurile bine realizate cât şi pentru aspectul ce nu îi arătă vârsta. Actriţa este prezentă constant pe platourile de filmare din 1981, unde și-a demonstrat talentul, fiind o profesionistă şi o actriţă foarte apreciată. La 59 de ani are un look fresh, tânăr şi mereu un zâmbet la purtător.

Andie MacDowell – 63 ani

Andie MacDowell cu siguranţă are un as în mânecă atunci când vine vorba de îmbătrânit frumos. Actriţă a fost model internaţional pentru o o perioadă de timp pentru Calvin Klein Inc şi model de imagine timp de 30 de ani pentru L’Oreal. Secretele de ei de beauty? Un stil de viaţă energic şi sănătos, multă mişcare şi iubire de sine. Din moment ce arată impecabil la 63 de ani trebuie să o credem pe cuvânt.

Angelina Jolie – 46 ani



, Angelina Jolie a împlinit 46 de ani. Și-a început cariera devreme, a crescut pe platourile de filmare şi s-a făcut remarcată nu doar prin calităţile actoriceşti, ci şi prin acţiunile ei filantropice care au pus reflectoarele asupra problemelor mari din lume. Deşi din cariera de actriţă conturile ei bancare au avut de câştigat, Angelina în momentul de faţă doreşte să se concentreze pe acţiunile ei filantropice.

April Bowlby – 41 ani



Cunoscută pentru rolul său celebru din Two and a Half Men, unde a făcut senzaţie, actriţa a avut numeroase proiecte ce i-au adus faimă. La 41 de ani, April nu a făcut nicio operaţie estetică şi nici nu îşi doreşte. Are un regim alimentar foarte sănătos şi antrenamente foarte riguroase, ce o ajută să se păstreze impecabil. Cu sau fără machiaj April are un zâmbet ce atrage privirile.

Christina Applegate – 49 ani



Cunoscută pentru rolul legendary – ‘Kelly Bundy’ în Married… With Children, Cristina a rămas pe micile ecrane, participând în numeroase proiecte ce i-au permis să îşi pună în practică talentele actoriceşti. Deşi a trecut prin clipe foarte grele, fiind diagnosticată cu cancer la sân, vedeta a găsit tăria de merge mai departe. Cu ajutorul tratamentelor de specialitate a reuşit să depăşească această cumpănă şi să scape de boală. În urma acestei experienţe, vedeta alege doar mâncare din surse sănătoase și practică sport constant.

Nicole Kidman – 54 ani



Cunoscută în toată lumea pentru cariera sa fulminantă, actrița Australianca Nicole Kidman a avut un parcurs profesional înălţător. Rămâne în istorie cu Moulin Rouge, un film memorabil în care Nicole a performat exemplar. La cei 54 de ani actriţa se menţiune prin foarte mult sport şi mâncare sănătoasă. Actriţa alege ca activitate fizică preferată înotul şi consideră că alegerile alimentare şi cele de îngrijire a pielii sunt cele ce ţin anii departe de aspectul fizic.

Cher – 75 ani

Am dansat la petreceri pe piesele ei şi i-am admirat mereu stilul excentric. Cher a fost mereu în atenţia reflectoarelor şi a ştiut să îşi păstreze energia. A avut mereu încredere în ea şi nu i-a fost teamă să facă alegeri vestimentare curajoase. La frumoasa ei vârstă, de 75 de ani, Cher e împăcată cu tot ceea ce a făcut pe scenă. Iubirea fanilor, miile de concerte şi peste 40 de milioane de albume vândute în întreaga lume o ţin pe frumoasa vedetă mai tânără ca niciodată.

Monica Bellucci – 57 ani

Actriţa ce a fost mereu pe primele coperţi ale revistelor a rămas la fel de fabuloasă chiar şi peste ani. A început cariera de la vârsta de 13 ani şi nu a mai părăsit scena de atunci. Vedeta a debutat şi în modelling, unde a performat o perioadă lungă de timp, apoi venind către visul american, la Hollywood. A fost foarte apreciată şi aplaudată pentru rolurile sale, fiind o adevărată stea de cinema. La 57 de ani, Monica are alegeri alimentare foarte bine analizate, un program de sport atent pregătit şi petrece foarte mult timp în natură.