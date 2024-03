Vedetele interzise la decernarea premiilor Oscar. Ele sunt celebritățile care se află pe lista neagră

Mai multe vedete au fost interzise la Premiile Oscar 2024. Ele au ajuns pe lista neagră a Academiei după ce, într-un fel sau altul, au dat-o în bară. Nu doar că s-au făcut de râs, dar au încălcat și regulile și au provocat scandaluri de proporții.

Ele sunt vedetele interzise la Premiile Oscar 2024

Premiile Oscar nu sunt doar despre filme și ținute frumoase. Pentru că, uneori, la ceremoniile organizate de Academie se întâmplă și situații neprevăzute. Unele includ violența și încălcarea regulilor și conduc la includerea lor pe lista neagră.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că, în 2024, la Premiile Oscar, anumite vedete nu vor avea voie să vină, în ciuda carierelor lor de succes. Primul pe listă este chiar pentru o remarcă pe care comediantul a făcut-o la adresa soției actorului.

El a primit patru nominalizări de-a lungul carierei sale și a câștigat primul său Oscar pentru cel mai bun actor în 2022 pentru interpretarea tatălui Serenei și al lui Venus Williams în filmul biografic King Richard al lui Reinaldo Marcus Green, dar reputația sa a fost făcută zdrențe.

ADVERTISEMENT

La doar câteva zile după ceremonie, și la toate celelalte evenimente ale Academiei. Comportamentul său violent nu a fost acceptat, iar actorul a fost acuzat că a umbrit gala din acel an.

De ce nu au voie la Oscar

Dar lista de vedete interzise la Premiile Oscar 2024 este mai lungă de atât, iar motivele sunt multiple. De exemplu, Richard Gere, care a jucat în unele dintre cele mai îndrăgite filme ale tuturor timpurilor, precum Pretty Woman și An Officer and a Gentleman, a primit interzis pentru 20 de ani.

ADVERTISEMENT

În timpul ceremoniei din 1993, Gere a adus acuzații guvernului chinez în timp ce prezenta Oscarul pentru cea mai bună regie artistică. Actorul a criticat „situația îngrozitoare a drepturilor omului din China – nu numai față de propriul popor, ci și față de Tibet”. Asta i-a înfuriat pe reprezentații Academiei, care i-au reamintit că nu e loc de declarații politice la Oscar.

De asemenea, Carmine Caridi, vedeta din The Godfather Part II, a devenit prima persoană care a fost exclusă cu totul din Academie. În 2004, a fost surprins producând copii ale filmelor nominalizate. FBI l-a investigat pe actor după ce s-au descoperit la el exemplarele din Something’s Gotta Give, The Last Samurai, Mystic Rive, Big Fish și Master and Commander: The Far Side of the World.

ADVERTISEMENT

Unele vedete au fost interzise și nu mai pot participa la Premiile Oscar 2024 din motive mai grave. Roman Polanski a fost exclus din Academie în 2018, la mai bine de 40 de ani după ce a fost acuzat că a violat o fată de 13 ani. Harvey Weinstein a fost interzis definitiv în 2017, după ce a fost implicat, de asemenea, în mai multe scandaluri cu tentă sexuală, notează

Mari scandaluri la Oscar

Nu este de mirare că anumite au fost interzise, căci la Oscar, chiar și în 2024, au izbucnit mai multe scandaluri. Anul acesta, s-a făcut vâlvă în jurul faptului că Greta Gerwig și Margot Robbie au fost respinse din categoriile majore, în ciuda faptului că filmul lor Barbie a câștigat opt ​​nominalizări.

Gala din 2018 a fost marcată de unul dintre cele mai intime spectacole oferite vreodată. Protagoniști au fost Lady Gaga și Bradley Cooper, care au afișat o chimie extraordinară pe ecran, în filmul A Star is Born, dar și dincolo de el. Astfel că, mulți i-au acuzat că relația lor nu este doar de colegialitate.

Warren Beatty și Faye Dunaway au urcat pe scena Oscarurilor în 2017 pentru a anunța unul dintre cele mai mari premii ale serii, ceea ce s-a întâmplat în schimb a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a văzut vreodată Academia.

Anunțând La La Land câștigătoarea prestigiosului premiu pentru cel mai bun film, actorii Emma Stone și Ryan Gosling au urcat pe scenă alături de producătorii Mark Platt, Jordan Horowitz și Fred Berger pentru a-și ține discursurile de acceptare, apoi s-a întâmplat cel mai rău. S-a aflat că s-au încurcat plicurile, câștigătoare fiind, de fapt, producția Moonlight.

Chiar dacă nu se află printre acele vedete interzise la Premiile Oscar 2024, Angelina Jolie a fost protagonista unui moment controversat în 2000. După ce a câștigat cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din Girl, Interrupted, vedeta a urcat pe scenă mulțumind Academiei pentru premiul ei. Apoi, a vorbit despre cât de mult își iubește fratele biologic, cu care s-a și sărutat pe buze în aceeași seară.