Venus Williams nu renunță la tenis. Mesaj la 43 de ani: ”Mai am lucruri de făcut”

Ocupanta locului 524 WTA va participa în această săptămână la turneul de la Montreal cu ajutorul unei invitații. Într-un interviu acordate presei din SUA, Venus Williams a explicat de ce nu ia în considerare niciun moment retragerea, în ciuda vârstei care nu o mai recomandă pentru sportul de performanță.

Venus Williams nu renunță la tenis

Practic întrebarea ”de ce mai joci tenis la 43 de ani?” este repetată la infinit de către fani și jurnaliști la toate turneele unde participă Venus Williams. Sportiva din SUA a participat în acest an la patru turnee, toate cu ajutorul unei invitații, iar acum se află la Montreal, acolo unde va da piept în primul tur de Madison Keys.

. Dar simt că mai am lucruri de făcut. De exemplu, nu am reușit de prea multe ori să evoluez în formă maximă la turneul din Canada. Îmi doresc să dau tot ce este mai bun la această ediție. Iubesc acest sport mai presus de orice, ador tot ce înseamnă să fii jucătoare de tenis. Îmi doresc să joc puțin mai mult în propriile mele condiții. Am petrecut prea mult timp accidentată în ultimii ani, nu vreau să-mi iau rămas bun de la munca mea și de la pasiunea mea în felul acesta”, a explicat Venus Williams.

Venus Williams a explicat, totodată, în cadrul unei conferințe de presă la Montreal de ce ar mai avea nevoie pentru a devenit și mai competitivă… la 43 de ani. ”Trebuie doar să acumulez ore pe teren, atât în ​​antrenamente, cât și în competiție, fără să mă accidentez. Dacă pot face asta, simt că mai am lucruri interesante de realizat, provocări de realizat care mă pot face foarte entuziasmată.

care nu implică la fel de mult efort zilnic ca tenisul. Sincer, mi-e greu ca cineva vrea să muncească la fel de mult ca mine în acest moment. Încerc să-mi depășesc limitele în fiecare zi pentru că încă vreau să obțin succes”, a transmis sportiva, uluind asistența.

Venus Williams a câștigat în cariera sa 49 de trofee, jucând totodată 34 de alte finale. A reușit să obțină 7 trofee de Mare Șlem, însă în 2023 a disputat șase partide, pierzând patru meciuri și câștigând două. Cu toate acestea, Venus Williams recunoaște că în acest an nu se mai concentrează neapărat pe victorie, cât pe faptul că se află pe terenul de tenis.

”Victoria este doar punctul culminant al unui job de lungă durată, care începe mult mai devreme. Sunt încă entuziasmată să fac parte din tenisul profesionist și înțeleg din ce în ce mai bine acest sport.

Nu iau personal ceea ce se întâmplă pe teren, Eu o percep ca pe o meserie în care trebuie să dau tot ce pot, dar fără să-mi pierd stabilitatea emoțională. Când oamenii nu fac ceva bine la serviciu, nu sunt fericiți, dar nu își pierd viața din cauza asta, ci mai degrabă se ridică și merg mai departe. Să presupunem că jucătorii de tenis trebuie să facă la fel”, a transmis Venus Williams.

Faptul că are 43 de ani nu îi împiedică pe organizatorii turneelor importante să-i acorde wild-carduri, cum este și cazul recent al turneului britanic de la Wimbledon. Aici, sportiva din SUA a părăsit turneul încă din primul tur după ce s-a accidentat în timpul partidei pe care o juca contra ucrainencei Eliva Svitolina (28 de ani, locul 76 WTA).

Elina Svitolina a dat dovadă de fair-play și a venit imediat la fileu pentru a se interesa de starea lui Venus Williams, în momentul în care aceasta era căzută pe gazon, căreia i-a adus un prosop. Deși jocul s-a reluat după ce Venus Williams s-a încăpățânat să rămână pe iarba londoneză, a fost o partidă relativă scurtă care a durat o oră și 29 de minute, fiind câștigată de Svitolina cu 6-4, 6-3.