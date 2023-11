Verdictul lui Dragoș Grigore în războiul dintre CSA Steaua și FCSB: ”Nu știu care-i Steaua, vechea, noua”

Între timp, Dragoș Grigore a făcut o analiză a partidei și a mărturisit că pentru el e neclar cine e adevărata ”Steaua”, CSA Steaua sau FCSB. Rapid are nevoie acum neapărat de victorie cu CFR Cluj în ultimul meci din Cupa României, în condițiile în care e greu de crezut că Universitatea Cluj va pierde la Botoșani.

Verdictul lui Dragoș Grigore în războiul dintre CSA Steaua și FCSB

, știam că în meciurile de Cupă apar tot timpul surprize. Am vrut să demonstrăm că suntem Rapid București, că ne batem la primele locuri, dar nu ne-a ieșit jocul. Meciul s-a terminat 0-0. V-a fost dor de mine? Mi-era dor și mie să joc, am lipsit din cauza unei accidentări, asta a fost decizia antrenorului, nu pot decât să respect contractul cu clubul.

N-aș vrea să dau mai multe detalii, se interpretează, așa cum am mai spus-o nu rămâne decât să mă pregătesc, să respect deciziile antrenorului, el răspunde de rezultate. Chiar dacă a venit târziu debutul meu în acest sezon, mă bucur că e o plăcere pentru toată lumea, ar trebui să ne bucurăm cu toții de fotbal. Mă surprinde și pe mine faptul că nu arătăm așa cum trebuie, cât atmosfera și terenul arată senzațional”, a declarat Dragoș Grigore.

În concluzie, rapidistul crede că obiectivul Cupa României rămâne valid, deși Rapidul depinde acum foarte mult și de rezultatul dintre U Cluj și CFR, precum și de cel din meciul FC Botoșani – U Cluj. ”Obiectivul încă rămâne, nu ne rămâne decât să câștigăm etapa viitoare cu CFR Cluj, mai e până la acel meci, urmează meci foarte important.

, să fim apți duminică 100%. Cert este că atunci ți se oferă șansa de a juca, trebuie să demonstrăm că merităm să îmbrăcăm tricoul Rapidului, presiune a fost, este și va fi mereu. Pe teren nu fac decât să mă bucur, nu știu care-i Steaua, vechea, noua”, a transmis Dragoș Grigore.

Cătălin Cîrjan nu a impresionat în meciul cu CSA Steaua

Fotbalistul Cătălin Cîrjan, împrumutat de Arsenal Londra la Rapid, nu a impresionat în partida cu CSA Steaua și e conștient că antrenorul Cristiano Bergodi ar putea să-l trimită din nou pe banca de rezerve în partidele următoare. La fel ca și Grigore, Cîrjan așteaptă cu nerăbdare partida cu CFR Cluj pentru a tranșa soarta calificării.

”Suntem dezamăgiți, ne-am făcut jocul greu singuri, am intrat în jocul lor. Nu pot să spun că mă așteptam la așa ceva, muncesc în cariera de fotbalist, dau totul. Nu am discutat cu antrenorul, eu îmi fac treaba, muncesc, când mi se oferă șansa încerc să joc cât de bine pot. Nu pot să spun doar despre mine, suntem 11 pe teren. Am încercat să dau tot ce am mai bun, din păcate nu a fost pentru mine, s-a jucat cu mingi lungi, nu e joc care să mă caracterizeze.

Nu se pune problema să fiu afectat psihic, în seara asta echipa n-a făcut joc bun. Cu siguranță mi s-a dat șansa asta, nu am profitat de ea, vom vedea la următoarele meciuri. Suntem dezamăgiți, singurul gând e să batem CFR-ul. Nu sunt eu în măsură să spun, acasă jucăm mai bine, sperăm să rezolvăm și problema asta”, a transmis Cîrjan.

În replică, antrenorul Cristiano Bergodi a transmis că tânărul fotbalist mai are nevoie de timp pentru a se acomoda și pentru a arăta că merită să joace titular la Rapid. ”Va avea șanse de a juca, important e să o facă bine atunci când este introdus în teren, nu vreau să spun mai multe”, a transmis Bergodi.