Veste bună! Guvernul anunță că vrea să ofere vouchere pentru copii. Cum se poate intra în posesia lor

Guvernul vine cu o veste excelentă și anunță că are în plan oferirea de vouchere pentru o sută de mii de copii din România.

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului (MTS) a susținut, marţi, o conferinţă de presă, în care a detaliat Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, lansat săptămâna trecută de Guvernul României.

Oficialul Guvernului Orban dă asigurări că noul program de dezvoltare tratează sportul și tineretul ca pe o prioritate.

Guvernul oferă vouchere pentru copii. Cum se poate intra în posesia lor

După zeci de ani în care guvern care s-au perindat la Palatul Victoria, indiferent de culoarea politică, au trecut Sportul pe plan secund, planurile de viitor ale Guvernului condus de Ludovic Orban par să trateze cu mai multă atenție acest domeniu.

Conform noului plan al liberalilor, anunțat săptămâna trecută, MTS va acorda vouchere copiilor pentru a practica sportul în mod organizat, granturi cluburilor şi federaţiilor pentru investiţii în infrastructură. De asemenea vor fi construite săli polivalente, bazine de nataţie, patinoare, baze sportive.

Din spusele ministrului, un număr de circa 100.000 copii vor primi vouchere în valoare de câte 300 de lei pentru a practica sportul în cadru organizat, la cluburi.

“Pentru a creşte numărul tinerilor care fac sport în România şi, implicit, a bazei de selecţie pentru viitoarea performanţă, vorbim de vouchere, de relansare a sportului de masă prin programe de sprijin a activităţii lor, măsuri de sprijin al cluburilor sportive, pentru mici investiţii în infrastructura lor.

Prima măsură este acordarea de vouchere pentru copiii care se legitimează la un club sportiv pentru practicarea sportului de performanţă. Este o măsură bugetată cu 30 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor direcţi se situează la aproximativ 100.000 de copii.

Astăzi, în România, avem legitimaţi puţin peste 80.000 de copii, dintre care activi, ceea ce înseamnă că au viza anuală pe carnetul şi pe legitimaţia personală, aproximativ 55.000” , a declarat Stroe, într-o conferință de presă, conform News.ro.

Cum se vor acorda aceste vouchere

Ionuț Stroe spune că aceste vouchere vor fi acordate către tutorele legal al copiilor. Condiția pentru a primi voucherul este ca acel copil beneficiar să să rămână cel puţin un an legitimat la clubul şi în disciplina sportivă pe care o practică.

”Dorim, prin aceste vouchere, să-i îndreptăm pe toţi copiii care practică sport către o formă organizată, către un cadru foarte bine pus la punct, către un mod regulat de a face sport. Voucherul va fi acordat beneficiarului direct prin tutorele legal, pentru că ei nu au 18 ani.

Condiţia este ca acel copil beneficiar să rămână cel puţin un an legitimat la clubul şi în disciplina sportivă pe care o practică. Clubul trebuie să dovedească că este un club cu o activitate sportivă relevantă, că are participări la competiţii, că are capacitate să deruleze programe de iniţiere, formare şi pregătire sportivă în următorii ani.

Cuantumul voucherului va fi de 300 de lei per copil şi va viza în principal susţinerea cheltuielilor care sunt legate de echipamentul sportiv… Programul va începe din toamnă”, a mai spus ministrul.