Veste bună pentru Simona Halep. Jucătoarea de tenis a urcat în clasamentul WTA

Simona Halep este implicată într-un caz de dopaj, acesta fiind motivul inactivității din ultimul an. Cu toate că nu a putut participa la meciurile de tenis, jucătoarea a reușit să urce două poziții în clasamentul WTA. Românca așteaptă decizia finală a cazului ei, pe care o va primi la finalul lui 2023.

Simona Halep a urcat în clasamentul WTA

Fiind suspendată temporar, motivul fiind cazul de dopaj Roxadustat, Simona nu a mai putut juca niciun meci de tenis oficial. Cu toate acestea, până la decizia din partea Sport Resolurtions de la finalul anului, Halep a reușit să urce două poziții în clasamentul WTA.

În ultimul an, din cauza așteptării unui verdict în privința cazului ei, Simona a ieșit din TOP 1000 WTA, în cursul săptămânii precedente. Poziția pe care a ocupat-o atunci a fost 1140. Însă, potrivit noului clasament al celor de la WTA, Halep a urcat pe poziția 1138. Jucătoarea de tenis a reușit acest lucru datorită altor sportive care au avut un parcurs mai slab în tenisul feminin.

Halep, detalii despre procesul de dopaj

. Chiar dacă a fost audiată în finalul lunii iunie şi o decizie se dă în aproximativ 2-3 săptămâni, Halep nu ştie nimic de mai bine de două luni.

“A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America.

Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.”, a spus jucătoarea de tenis.

Simona: “Așteptam decizia mai repede”

mai devreme, mai ales că așa prevede și regulamentul. Potrivit avocatului acesteia, decizia nu o va primi nici până la finalul lui august, acesta fiind termenul maxim în care trebuia să primească un verdict.

“Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie.

M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a declarat Simona Halep, potrivit .