FCSB a încheiat în forţă anul în SuperLiga. Roş-albaştrii s-au impus în meciul cu , graţie golurilor marcate de Alex Băluţă şi “dubla” lui Florinel Coman. Dar, după meci, Charalambous şi Pintilii au primit o veste proastă.

Veste groaznică pentru FCSB: s-a „rupt” un jucător de bază! „Face Sărbătorile la Marijana!”

Alexandru Băluţă “s-a rupt” în finalul meciului cu Poli Iaşi. scrie că atacantul FCSB a suferit o ruptură musculară. În finalul confruntării, a acuzat probleme medicale, iar diagnosticul a fost unul destul de grav.

Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Alex Băluţă îşi va petrece sărbătorile de iarnă la Marijana Kovacevic, la Belgrad. El va pleca acolo la recuperare şi speră să poată fi alături de colegi în cantonamentul din Antalya:

“Alexandru Băluţă a suferit o ruptură musculară. Din ce am vorbit noi, la FANATIK, Băluţă îşi va petrece Sărbătorile la Marijana, la Belgrad. Va pleca acolo pentru a se reface. Pe 3 ianuarie este reunirea.

Sunt ultimii care pleacă în cantonament între 8 şi 21 ianuarie. Toate echipele vor fi acolo până atunci. În prima etapă din 2024 au meci acasă cu UTA Arad”, a dezvăluit Cristi Coste.

Alex Băluţă nu credea că accidentarea va fi atât de gravă: “Dumnezeu mi-a dat puterea să revin. Am venit aici să dau tot ce am mai bun”

După meci, va fi atât de gravă şi era bucuros de faptul că a reuşit să treacă peste accidentări şi să încheie anul într-o formă foarte bună:

“Am făcut pressing bun, am reușit lucrul ăsta și s-a văzut. Știam că sunt periculoși pe contraatac. Au reușit să ne surprindă la acel gol. Am reușit să ne mobilizăm și să înscriem repede.

Știam lucrul acesta (n.r. banca a fost scurtă) că au fost mulți colegi cu probleme cu răceala. Am reușit și mă bucur din suflet că am încheiat anul cu o victorie.

Eu așa zic, suntem pe un drum bun. Mai avem mult de muncă. Ne așteaptă o vacanță acum. Trebuie să ne refacem alături de familiile noastre și să revenim.

Începutul a fost greu, am avut parte de multe accidentări. Dumnezeu mi-a dat puterea să revin. Am venit aici să dau tot ce am mai bun. Am profitat de șansa care mi-a fost oferită”, a spus Băluţă la finalul meciului de la Iaşi.

