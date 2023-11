Răzvan Botezatu, implicat într-un accident: „Am zis să nu explodeze mașina”

Răzvan Botezatu și-a văzut moartea cu ochii pe o șosea din Frankfurt! Fostul prezentator de televiziune a povestit pe contul său de Instagram cum era să o pățească rău de tot după ce mașina în care se afla a fost bușită.

Răzvan Botezatu, accident teribil în Germania

Răzvan Botezatu a trecut prin clipe de coșmar în noaptea de vineri spre sâmbătă (17 spre 18 noiembrie) în orașul german. În călătoria sa în interes profesional, Răzvan a pățit-o și îi mulțumește sorții că a scăpat teafăr și nevătămat din accident.

cu lux de amănunte situația prin care a trecut. În timp ce mergea către Frankfurt, pe autostradă, pentru a evita un posibil accident, o mașină a intrat în autovehiculul în care se afla. Vedeta a spus că sperietura pe care a tras-o a fost uriașă și că mașina e complet distrusă în spate.

După ciocnire, lui Răzvan Botezatu i-a luat câteva ore să își revină, minunându-se, totuși, că încă era întreg. că au fost niște secunde bune în care nu știa ce e cu el, impactul putând fi de-a dreptul nimicitor.

Cel mai tare s-a temut ca mașina în care se afla să nu ia foc, în urma coliziunii. Răzvan a discutat cu șoferul care a produs accidentul, iar acesta i-ar fi mărturisit că efectiv nu a văzut autoturismul în care el se afla.

„M-a zdruncinat din toate încheieturile”

„Doamne, am făcut un mega accident aseară. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. La ce sperietură a fost, la ce bușitură a fost, m-a zdruncinat din toate încheieturile… Când s-a oprit mașina, am ieșit să văd dacă mai pot să mai merg. Am stat foarte multe ore, a fost groaznic.

Am venit în Frankfurt pentru că am puțină treabă și trebuie să vorbesc cu cineva. Vreau să aduc ceva la magazin. Mergeam frumos pe autostradă ca să ajung la locație, acolo unde mi-am luat cazare.

Dintr-o dată, a intrat unul în mine. Au fost câteva secunde în care nu am știut ce se întâmplă. A tras șoferul de volan, ca să nu intre în mașina din față, a lovit-o pe lateral, ușa mea a rămas blocată, nu mai puteam să o deschid, am ieșit pe partea cealaltă”, a povestit Răzvan Botezatu