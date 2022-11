Cel mai nebunesc loc unde a făcut amor Răzvan Botezatu. Ce spune despre relația cu iubitul și despre bani: „Eu sunt nebun”

Dacă vorbim de persoane asumate, clar îl includem aici și pe Răzvan Botezatu. Fostul moderator Antena Stars trăiește fix așa cum îi place și nu are nicio problemă în a-și asuma orientarea sexuală în public. Pentru FANATIK, Bote a făcut cele mai sincere dezvăluiri. Am aflat de la el totul despre relația pe care o are cu iubitul, despre cel mai nebunesc loc unde a făcut amor, dar și despre cele mai profunde lucruri care l-au afectat în copilărie.

Răzvan Botezatu, dezvăluiri picante din relația cu iubitul

Bote a vorbit deschis despre relația cu iubitul său, un om care pare, din spusele lui, perfect. Sau… aproape perfect! Norocos nevoie mare că partenerul știe să-l „domolească” atunci când o ia razna, Răzvan a povestit, picanteriile relației dintre el și iubit.

Într-o lume în care societatea definește normalitatea așa cum consideră că este bine, mai există și oameni care au curajul să trăiască exact așa cum vor, exact așa cum simt. Bote a povestit pentru FANATIK, în exclusivitate, cum merge relația sa cu iubitul.

Sunt împreună de 2 ani și se înțeleg cum nu se poate mai bine. Ca în orice cuplu, mai există și la ei certuri, însă fostul moderator Antena Stars este norocos, căci iubitul lui este mereu acolo pentru a aplana conflictele dintre ei.

„Relația mea este una foarte frumoasă. Recent am împlinit 2 ani de relație cu iubitul meu, sunt foarte fericit, este omul care m-a schimbat foarte mult în bine, este omul care mă echilibrează, eu sunt mai nebun, el este mai calm, ne iubim foarte mult, petrecem foarte mult timp împreună, ne înțelegem foarte bine.

Ne mai certăm din cauza mea, că eu sunt nebun, dar el găsește echilibrul, mai lasă de la el, eu îmi cer scuze, eu sunt nebun, mai înjur, mai urlu, mai țip. Dar el…el e foarte calm, foarte docil așa. În rest, sper să-mi dea inelul, așa cum a mai spus, să ne căsătorim. Visul meu cel mai mare este să ne mutăm împreună, să facem acest pas pentru că deja este greu să nu locuim în același loc”, a mărturisit Bote, pentru FANATIK.

Răzvan Botezatu a fost trădat și a suferit din dragoste

La capitolul cel mai nebunesc loc în care a făcut amor, Bote ne-a povestit că s-a întâmplat totul pe malul mării și chiar și în mare! „Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o… sex în mașină la malul mării și sex în mare”, a mai .

Dacă acum se bucură de o relație care îl mulțumește sufletește, lucrurile nu au stat mereu așa pentru Răzvan Botezatu. Există un singur lucru peste care n-ar putea să treacă: trădarea. În exclusivitate pentru FANATIK, Bote a recunoscut că a fost înșelat și a suferit din această cauză.

„Am suferit foarte mult din dragoste până să-l cunosc pe actualul meu iubit. Am avut așa relații mai lungi, am suferit mult pentru că am fost înșelat, iar peste acest lucru chiar nu pot să trec. Eu sunt un detectiv foarte bun și am jurnalismul în sânge, sunt foarte curios.

Când vreau să aflu ceva, aflu. Nu înțeleg oamenii care trădează, iar acestea au fost cele mai mari decepții. Eu sunt un om fidel, cu decență, un om care ține la persoana de lângă el, am demnitate, nu înșel în relații. Îmi văd de viața mea și de omul cu care îmi împart viața și fiecare dezamăgire a fost o lecție”, a mai spus fostul moderator.

Copilărie marcată de bullying și kilograme în plus

Nimeni nu deține o viață perfectă, dar oare câți oameni au puterea să-și asume acest lucru? Bote a vorbit deschis despre traumele copilăriei, atunci când kilogramele în plus îi aduceau suferință și neîncredere.

„Dacă aș putea vorbi cu mine cel de la 15-16 ani…Sufeream foarte mult în acea perioadă pentru că eram foarte gras și eram mai feminin și râdeau toți copiii de mine. Mă băteau, bullyingul era în floare… Mergeam mult la profesori, eram foarte necăjit.

Dacă ar fi să mă întorc în timp, i-aș spune copilului de la 15-16 ani să nu-și piardă încrederea, să fie puternic, pentru că va ajunge undeva sus în viața asta și le va da peste nas tuturor”, a mai declarat Răzvan Botezatu, pentru FANATIK.

Răzvan Botezatu a suferit la Sunt Celebru, scoate-mă de aici!

în exclusivitate pentru FANATIK, despre experiența de la Pro TV, dar și despre banii pe care îi încasează din mediul online. Căci, după cum știm cu toții, online-ul e la putere acum! Iar dacă tot e la putere, de ce să nu profităm și să facem și un bănuț? Sau… Mai mulți!

De departe, cel mai greu lucru de care a avut parte Bote la Sunt celebru, scoate-mă de aici a fost prezența lui Cristi Mitrea. Între cei doi s-au născut divergențe colosale și au ajuns la cuțite în timpul proiectului din jungla dominicană.

„Experiența de la Sunt celebru a fost foarte tare, am avut foarte multe de învățat, mi-am făcut prieteni noi. Vorbesc în continuare cu Lidia și cu Ruxi. Ruxi chiar mi-a făcut niște ținute bombă! Cu Lidia m-am întâlnit la Ruxi acasă, am mâncat nachos, am creat o prietenie frumoasă. Emisiunea mi-a schimbat viața și apreciez mai multe lucruri ca înainte. Aș repeta experienta, da!

Cel mai greu moment din emisiune a fost să-l suport pe Cristi Mitrea, pentru că este un om extrem de violent, așa prin atitudinea lui și este un om cu care cu greu ieși la capăt. Nu știi cum s-o dai cu el să fie bine. E omul care mi-a pus cele mai multe piedici atât mie, cât și colegilor. Cea mai scârboasă chestie pe care a trebuit s-o mănânc a fost shake-ul ala cu gândaci, cu viermi…ăla a fost groaznic.

Momentan nu mai am proiecte în TV, dar nu se știe pe viitor. În continuare fac live-urile mele pe Instagram, TikTok, filmulețe funny, iar pe site-ul meu mi-am deschis un outlet”, a spus Bote, pentru FANATIK.

Bote câștigă bani grei din online

Contractele de imagine, dar și clipurile la care muncește zi și noapte pentru a le monta așa cum trebuie îi aduc numeroase beneficii financiare fostului concurent de la Pro TV.

În exclusivitate pentru FANATIK, Bote a vorbit despre proiectele sale, dar și despre munca pe care o depune pentru ca totul să iasă așa cum trebuie. Chiar dacă nu ne-a specificat o sumă anume, ne dăm seama că online-ul poate aduce, pe card sau în portofel, sume frumușele!

„Petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare, pentru că toate acestea se monetizează, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok. Muncesc foarte mult pentru că trebuie să gândesc niște lucruri, să am idei, trebuie să filmez, să montez, să găsesc cadre ok, lumină, haine…Petrec foarte multe ore să fac aceste lucruri, pentru că îmi aduc un beneficiu, acela fiind de ordin material.

Câștig bani din rețelele de socializare, nu numai din TikTok. Tot ce postez îmi este monetizat, plus reclamele care vin lunar, evenimentele la care sunt plătit. De curând am semnat și cu o agenție care îmi furnizează, lunar, mai multe contracte de imagine și merge foarte bine pe partea de online, mulțumesc lui Dumnezeu, am și site-ul meu”, a mai declarat Răzvan, pentru FANATIK.

A jucat la Loto și păcănele

Cu toții ne dorim bani mulți, așa că nu e de mirare că mai încercăm și alte metode pentru a-i obține. La un moment dat, Bote și-a încercat norocul și la Loto. A câștigat el ce a câștigat, însă și-a dat seama că, pentru a avea bani, tot ce trebuie să faci este să muncești. A încercat el și la păcănele, însă nici acolo nu prea a fost cu noroc.

„Am jucat mereu la Loto sperând că voi câștiga bani, dar am ajuns la o concluzie: orice ban pe care l-am câștigat, l-am muncit din greu. A trebuit să strâng ban pe ban ca să realizez tot ce mi-am propus.

Am câștigat la Loto, dar sume foarte mici. În rest… Nu sunt adeptul pariurilor sportive, al păcănelelor și așa mai departe. Am mai băgat așa, o dată în viață, ca să-mi încerc norocul. Dar, dacă nu muncești, nu ai nimic”, a conchis Răzvan Botezatu, în exclusivitate.