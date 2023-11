Vești bune pentru milioane de români: vor primi bonusuri la pensie. Care sunt cetățenii vizați

Șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, anunță că . Se va întâmpla asta după intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor.

Românii care vor primi bonusuri la pensie în viitor. Anunțul șefului Casei de Pensii

Noua Lege a pensiilor, despre care premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că ”va face dreptate” milioanelor de pensionari şi va aduce ”echitate” în sistem, vine și cu bonusuri importante.

Astfel, după discuțiile pe care România le-a avut cu Comisia Europeană, care încurajează prelungirea activității românilor, cetățenii care rămân să lucreze mai mulți ani decât necesarul pot primi niște bonusuri care să îi ajute apoi la pensie.

Joi, 2 noiembrie, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a dezvăluit care sunt pensionarii care vor primi puncte bonus la pensie. Acestea vor duce la creșterea veniturilor.

”În noua lege am venit cu un număr de puncte suplimentar. Sunt ca un fel de bonus pentru cei care rămân în activitate și realizează niște stagii de cotizare mai mari decât acel 25 de ani care este un stagiu considerat stagiu mediu de cotizare.

Între 25 și 30 de ani pentru fiecare an peste 25 de ani se acordă 0,5 puncte, între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 de puncte pentru fiecare an care trece peste 30 de ani, iar peste 35 de ani un punct pentru fiecare an care se cotizează peste 35 de ani.

Încercăm pe această cale să prelungim viața activă a oamenilor. Oamenii vor contribui mai mult. De asemenea, încurajăm contributivitatea în sistemul public de pensii”, a explicat Daniel Baciu, potrivit .

Bonusurile etapizate pentru cei care depășesc stagiul minim

se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. La calculul numărului total de puncte se va adăuga un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare de 25 de ani:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.