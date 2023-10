Marcel Ciolacu, anunțul zilei pentru milioane de români pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2024

Marcel Ciolacu preconizează că până la sfârșitul lunii noiembrie Parlamentul ar urma să adopte noua lege a pensiilor. Premierul a explicat faptul că legea ar urma să rezolve inechitățile, pe măsură ce va fi pusă în aplicare.

Marcel Ciolacu, anunțul zilei pentru milioane de români pensionari

Primul-ministru a mai declarat că, prin , acestea ar urma să fie indexate cu 13,8%, indicele inflației din anul 2022. ”La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut. Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru.

Prin două componente one off sume acordate o singură dată pensionarilor cu pensii mici n.r.). Astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această bază am plecat”, a explicat premierul.

Șeful executivului a mai spus că ar urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2024, însă că aplicarea directă a acesteia va mai dura.

”În viitoarea lege se regăsește din nou că trebuie cu indicele de inflație anual intervenit pe pensii. Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie o să trecem noua lege a pensiilor prin Parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie.

În ea sunt prevăzute închiderea anumitor inechități. Nu se poate pune în aplicare instant. (…) La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%, conform legii (…) Noua lege a pensiilor va intra în vigoare la 1 ianuarie. Aplicarea directă va dura”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a explicat și faptul că jalonul din PNRR legat de noua lege a pensiilor a fost devansat întrucât cererea de paltă numărul 4 conține prea multe jaloane.

”Am devansat legea pensiilor din cererea de plată numărul 4. Încercăm să o finalizăm anul acesta pentru că erau prea multe jaloane în cererea de plată numărul 4 și să nu mai pățim cum s-a întâmplat anul acesta în cererea de plată numărul 3.

Mai avem foarte puține jaloane de îndeplinit la cererea de plată numărul 3, am început să închidem foarte multe din cererea numărul 4. (…) În primul și în primul rând vor crește pensiile mici”, a mai arătat șeful executivului.