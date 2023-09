CFR Cluj . Ardelenii au ratat șansa de a se apropia de liderul FCSB. După o primă repriză echilibrată, formația lui Andrea Mandorlini s-a prăbușit în repriza secundă, iar .

„Veteranii” lui CFR Cluj trag un semnal de alarmă după eșecul cu Rapid: „Nu se mai poate repeta!”

Ciprian Deac a înscris singurul gol al lui CFR Cluj. „Veteranul” fostei campioane a României nu își explică prestația slabă din a doua repriză. Mijlocașul de 37 de ani rămâne încrezător și speră ca meciul din Giulești să reprezinte doar un accident. Deac a înscris în minutul 10 din pasa lui Camora. A fost primul gol al sezonului pentru mijlocașul ardelenilor.

„O primă repriză bună. La pauză parca am ieșit altă echipă. N-am mai fost echipa din prima repriză, când am avut 2-3 ocazii mari și puteam închide meciul. Nu găsesc explicația. Am intrat foarte slab, au venit peste noi, au marcat repede. La 1-2 s-a terminat, nu ne-am putut reveni. A urmat și golul 3 apoi.

Sper să fie un accidentat ce s-a întâmplat. Nu e CFR-ul pe care îl știe toată lumea. Trebuie să ne revenim cât mai repede. La fotbal nu te așteaptă nimeni și orice punct contează. Am avut 2-3 ocazii mari în prima repriză, nu știu dacă ei au avut ceva în prima repriză. Puteam intra cu minim un gol avantaj la pauză. Era mult mai confortabil și puteam să luăm cele 3 puncte.

Nu e nimic pierdut. Va urma returul, play-off-ul, mai sunt multe meciuri de jucat. Avem timp să ne revenim și să ne batem sus. Antrenorul este cel care dă tonul, mai ales la pauză, altcumva transmite ce am făcut bine, ce am greșit. E clar că a fost un minus pentru noi (n.r. absența lui Mandorlini pe bancă)”, a declarat Ciprian Deac.

Camora trage un semnal de alarmă după Rapid – CFR Cluj 3-1: „E un semnal de alarmă. Nu se poate repeta”

Camora a pasat decisiv la golul marcat de Ciprian Deac în prima repriză. Fundașul lateral este convins că soarta meciului ar fi fost alta, dacă Daniel Bîrligea ar fi reușit să înscrie la ocazia mare din prima parte a jocului. Totodată, Camora consideră că Rapid este o contracandidată la titlu.

„Prima repriză a fost echilibrată. Am avut ocazii, au dat un gol, noi am egalat. Am avut ocazia lui Bîrligea. Dacă făceam 2-1 acolo putea să fie alt meci. În repriza a doua am fost dominați total, trebuie să felicităm Rapidul pentru că au meritat victoria. Am pierdut la mijloc, n-am câștigat mingi. Am pierdut aproape toate duelurile 1-1. În față, când putem să dăm pasă, alegem altă decizie.

În față în loc să dăm pasă îi driblăm pe toți. E un semnal de alarmă ceea ce s-a întâmplat în această seară și nu se poate repeta. Bine că e la început. Mai sunt multe meciuri.

După ce am egalat, noi veneam încrezători în a doua repriză. Adevărul e că noi n-am început bine nici prima, nici a doua repriză. Dacă în prima repriză am reușit să echilibrăm meciul, în a doua am fost dominați total. Rapid e o echipă bună, au jucători și antrenor buni. Este o candidată la titlu.

Trebuie să analizăm meciul împreună și să lucrăm ce nu a fost bine. Nimic n-a fost bine la noi în repriza a doua. E bine că avem timp. Nu-i nimic pierdut, avem meci în minus. Avem un meci de cupă pe care trebuie să-l câștigăm pentru moral. Nu putem uita că s-au schimbat mulți jucători”, au fost cuvintele lui Camora.