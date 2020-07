Viața bate filmul! Negoiță l-a găsit antrenor când a luat Dinamo pe… Țălnar. Pe care l-a înlocuit cu… Mulțescu!

Gigi Mulțescu, antrenor principal și Cornel Țălnar, director tehnic sunt soluțiile de avarie maximă ale lui Ionuț Negoiță pentru salvarea in extremis a lui Dinamo de la umilința istorică a retrogradării.

Noua conducere tehnică numită marți are sarcina grea, dacă nu imposibilă având în vedere valoarea modestă a lotului, de a obține cel puțin 12 puncte în 7 meciuri pentru a spera să evite și barajul de retrogradare/promovare.

Faceți dumneavoastră calculele dacă este posibil așa ceva în meciurile lui Dinamo cu Chindia (a și d), Hermannstadt (d și a), Sepsi (d), FC Voluntari (d) și Viitorul (a). Misiunea la care s-au înhămat „Smurdul” Mulțescu și „Țânțarul” Țălnar pare mai degrabă sinucigașă…

Lăsând prezentul să-i macine pe cei doi tehnicieni curajoși (sau inconștienți? …că indiferenți, la „ce-o fi o fi!”, nu sunt…), să ne întoarcem cu 7 ani în urmă, când începea nefasta domnie a patronului-cămătar Ionuț Negoiță, soldată cu dezastrul actual de la Dinamo. Dinamo care în vremurile de glorie se baza pe jucătorii… Gheorghe Mulțescu și Cornel Țalnar!

Era 14 martie 2013 când Ionuț Negoiță prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Nicolae Badea și Dragoș Săvulescu după o negociere finală care a durat… 17 ore!

Antrenor era… Cornel Țălnar! Care îl înlocuise la sfârșitul lui decembrie 2012 pe Dorinel Munteanu. Când Dinamo era pe locul 7 după 19 etape, cu 8 victorii, 6 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 30-23, 30 de puncte. La 17 puncte de Steaua, lideră detașată la 10 puncte peste locul 2, ocupat de Astra.

La finalul campionatului Dinamo era mai sus cu un loc, „Țânțarul” Țălnar reușind în 15 etape (erau 18 echipe în Liga 1) o linie de clasament cu 8 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 18-17, 56 de puncte. Steaua câștiga lejer titlul, cu 79 de puncte, 16 mai multe decât Pandurii Târgu Jiu, urcată pe 2, cel mai bun loc din istoria „lor”.

După ultima etapă, 1-0 pentru Dinamo la Galați, cu Oțelul, Ionuț Negoiță îl dădea afară pe Cornel Țălnar după „modelul Gigi Becali”, în direct la televizor, la Digisport. „Țânțarul” era urmat „out” și de mentorul său Cornel Dinu…

„Antrenorul are rolul să lucreze cu jucătorii, să-i remonteze. De unde, că antrenorul lui Dinamo mai rău îi inflamează și aruncă vină pe ei. Antrenorul îi ațâtă împotriva patronului! Eu am avut prea multă răbdare. Începând din această seară, despre Cornel Țălnar vorbim ca despre fostul antrenor al lui Dinamo. Discuta strategia lui Dinamo pe la baruri… Nu se poate așa ceva, este vorba despre lipsă de profesionalism” – Ionuț Negoiță, 29 mai 2013

După numai o săptămână, pe 5 iunie 2013, Negoiță îl numea antrenor principal pe… Gigi Mulțescu! Contract: un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă unul. Obiectiv: locurile 1-4.

„Smurdul” mai antrenase de două ori pe Dinamo. În sezonul 1990-1991 „jucase” 28 de etape, era pe locul 3, la 8 puncte de liderul U Craiova când a fost dat afară. Iar în 2008 l-a înlocuit pe… Țălnar, a condus echipa o lună, 5 meciuri (2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere) și a fost înlocuit cu… Țălnar!!! Autorul acestor schimbări „spectaculoase”. Cristian Borcea…

Opt (8) etape a rezistat Mulțescu pe banca tehnică spinoasă din „Ștefan cel Mare”. Bilanț: 2 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 12-8, locul 12 (din 18), la 11 puncte de lidera Steaua, cu 6 victorii și 2 egaluri…

Nemulțumirea conducerii (președinte era unchiul Constantin Anghelache. Cum care unchi? Unchiul lui Ionuț Negoiță!) s-a tradus în demiterea lui Gigi Mulțescu. Care și-a amintit pentru FANATIK cum și cine l-a dat afară în urmă cu 7 ani, pe 22 septembrie 2013.

„Mi-aduc aminte că am început atunci proiectul «New Dinamo»… L-am început cu Collins Fai. Și toată lumea mă lua în balon. Iar Fai a ajuns apoi titular la Dinamo, la naționala Camerunului și la Standard Liege. Meseriași care știu ei totul, însă, peste tot…”

„După vreo cinci, șase etape echipa se cam așezase, găsisem o formulă de joc 4-3-3, cu Dănciulescu vârf mobil, care promitea rezultat”

„Numai că nea Constantin Anghelache a venit și mi-a spus după etapa a cincea… sau a șasea?… nu mai știu exact, urma să jucăm cu U Cluj acasă… Deci vine nea Costică și-mi spune: «Gigi, suntem bărbați amândoi, vreau șase puncte din următoarele meciuri, altfel ne despărțim». Bun, am zis, le facem…”

„Am învins pe U Cluj cu 6-0 și apoi am ieșit la Petrolul, cu care am făcut egal, 1-1. După meci, Ionuț Negoiță era foarte bucuros că echipa continua să joace… Numai că nea Costică Anghelache a venit a doua zi și mi-a spus: «Suntem bărbați, asta este, la revedere»”

„Mi-au mai reproșat atunci și că am țipat la Rotariu. Avusesem, da, o discuție cu Rotariu și îi reproșasem că i-am spus în timpul meciului cu Petrolul să țină mingea și a zis că n-a auzit! Și uite-așa am pierdut doua puncte! Mi-au reproșat că e tânăr, e sensibil… Ce să spun, era sensibil… Nici nu trebuia să-i spun să țină mingea, trebuia să se gândească singur la asta! Am fost mereu de părerea că jucătorii, oricât de ytineri ar fi, nu trebuie cocoloșiți!”