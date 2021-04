Viața dură pe care a avut-o Albert de la Survivor România: „Într-o lună au murit două persoane dragi”

Albert de la Survivor România este de câteva săptămâni bune preferatul telespectatorilor din echipa Războinicilor, acesta reușind să câștige inimile oamenilor prin simplitatea și bunătatea pe care o afișează.

Puțini știu că băiatul din echipa albastră a trecut prin multe greutăți pentru a fi băiatul liniștit pe care îl vedem acum pe micul ecran, că fiecare etapă dificilă în viața sa l-a ajutat să ia lucrurile cu mai multă atenție, să fie mai echilibrat și mai bun.

Concurentul a luat-o de multe ori de la zero, iar marele său vis este să aibă o afacere de succes. Albert a mărturisit că dacă va câștiga marele premiu al concursului filmat în Republica Dominicană îi va investi doar în el.

Albert Oprea de la Survivor România și cumpenele vieții sale

Albert a povestit într-un interviu pentru revista Viva! care au fost cele mai grele momente din viața sa. Într-o singură lună a fost nevoit să își ia rămas bun definitiv de la două dintre cele mai dragi persoane din viața lui.

„În ianuarie 2014 a murit fratele mai mic al mamei, cu care mă înțelegeam foarte bine, aveam o relație foarte strânsă, eram apropiați, iar la o lună a murit și fratele tatălui meu, cu care mă înțelegeam la fel de bine”, își amintește cu amărăciune Oprea în interviul menționat mai sus.

„A fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că, într-o lună au murit două persoane foarte dragi”, a continuat războinicul.

Anul pandemiei l-a dat gata: „Am luat-o de jos”

Prin greutăți a trecut și în anul 2020, când a plecat la muncă în Londra. Anul în care s-a declanșat pandemia de coronavirus a fost unul stresant pentru el, căci a fost nevoit să facă față unor munci grele în Marea Britanie.

„Am lucrat la Amazon, condițiile erau dificile, era foarte multă muncă, am luat-o de jos. Am muncit și într-un hotel, am fost recepționer, ore multe, oboseală, stres…”, a adăugat Oprea.

Băiatul a spus că își propune să aibă mai multe afaceri și că ar fi tentat să își încercer norocul în industria filmului, asta dacă va avea parte de niște bani frumoși pentru start.

