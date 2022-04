Viața fiului lui Ani Crețu din Vacanța Mare pusă în pericol de o alergie severă: „A trecut prin multe șocuri anafilactice”

Ani Crețu a devenit cunoscută pentru interpretarea inconfundabilă a Urinelei din Vacanța Mare. În trecut, dorințele sale cele mai mari se răsfrângeau asupra carierei. De când este mamă, toată atenția și-a concentrat-o asupra fiului său. Adan are probleme de sănătate.

Băiatul actriței Ani Crețu din Vacanța Mare a suferit mai multe șocuri anafilactice. Se confruntă cu alergii severe care îi pun viața în pericol

Copilul actriței din Vacanța Mare, în vârstă de 9 ani, se confruntă cu diverse alergii. Când avea 3 ani, putea consuma doar 7 alimente. Între timp acestea s-au diminuat, iar lista produselor pe care le consumă s-a extins. Parcursul nu a fost ușor pentru Ani Crețu.

Vedeta a dezvăluit cum reușește să țină acum sănătatea fiului său sub control și care este una din problemele majore de care nu a reușit să scape.

„Fiul meu este bine, sănătos. Dacă până la vârsta de 3 ani și jumătate putea mânca 7 alimente, apoi 9, acum au ajuns să fie excluse din meniu doar lactatele și derivatele lui.

Adan mănâncă sănătos, gătit de mine. El nu are o intoleranță la lactoza și atât, intoleranța dă balonare, deranjează intestinele, ai o imunitate scăzută, dureri de cap…”, a spus

Actrița este mereu pregătită să meargă la spital cu fiul său

Ani Crețu a subliniat faptul că laptele îi pune viața în pericol fiului său. Nu de puține ori, băiatul a fost în șoc anafilactic din cauza unor produse care conțineau doar o cantitate mică din acest aliment.

„El are alergie la lapte, îi poate pune viața în pericol. În timp, l-am adus însă în zona produselor pe care le poate consuma, chiar dacă pe etichetă scrie ‘urme de lapte’, adică dacă au fost ambalate într-o unitate în care sunt ambalate și produse pe bază de lapte, nuci.

Sunt însă și fabrici unde se fac exclusiv pentru alergici și nu există nicio formă de contaminare. Fiul meu a trecut prin mai multe șocuri anafilactice”, a adăugat Ani Crețu.

Mai mult, actrița care a interpretat rolul Urinelei este mereu pregătită să meargă la spital cu fiul său. În geantă, păstrează constant un flacon de calciu glucolic, o sticluță de picături antihistaminice și adrenalină injectabilă.

„Când se întâmplă ceva intervin până ajungem la spital. Eu țin mereu în geantă un flacon de calciu gluconic și o sticluță de picături antihistaminice, sunt cele mai bune, sunt absorbite imediat de organism.

Dar am și pentru reacțiile severe adrenalină injectabilă. Am folosit-o de câteva ori, dar am reușit să îl echilibrez si fără si am fugit repede la spital”, a spus Ani Crețu pentru