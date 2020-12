Viața lui Quique Setien s-a schimbat după ce a antrenat Barcelona: ”Mi-am modificat și numărul de telefon”

Fostul antrenor al echipei FC Barcelona, Quique Setien, a dezvăluit că viața sa s-a schimbat total după experiența pe Camp Nou, însă nu regretă decizia luată și ar reveni oricând la gruparea catalană.

Tehnicianul în vârstă de 62 de ani a rezistat doar șapte luni la Barcelona, fiind demis în august după dezastrul cu Bayern Munchen, scor 2-8, din sferturile Champions League.

Setien a menționat că este extrem de dificil să lucrezi cu un jucător de talia lui Leo Messi, mai ales că argentinianul este un tip retras și tăcut.

Cum s-a schimbat viața lui Quique Setien după ce a fost la Barcelona

Prezent la o gală a Federației de Fotbal din Galicia, Quique Setien a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după ce a stat șapte luni pe banca tehnică a formației FC Barcelona.

”Am depășit deja durerea pe care a trebuit să o suport pentru ceea ce s-a întâmplat la Barcelona, ​​dar este un accident, un alt lucru pe care îl înveți în cursul carierei. Am păstrat amintiri bune și rele, dar a fost o experiență extraordinară”, a spus tehnicianul.

”Dacă reușești să trăiești izolat de întregul mediu, lucru pe care eu l-am făcut, poți să ai o viață mai calmă. După experiența Barcelona oamenii mă opresc pe stradă și-mi cer autografe. Încerc să rămân la fel, dar am fost nevoir să-mi schimb numărul de telefon”, a declarat Setien, conform RMC Sport.

”Este adevărat că nu ne-am bucurat așa cum am fi vrut. De la început am păstrat în viață această iluzie, dar am găsit lucruri care erau într-adevăr destul de complicate. Bineînțeles că m-aș întoarce la Barcelona și nu aș regreta niciodată să merg. Deloc”, a explicat antrenorul.

”Cifrele au arătat că am reușit să îmbunătățim unele lucruri: recuperarea mult mai multor mingi în jumătatea adversă, posesie mult mai lungă și un control mult mai bun al balonului. Acestea sunt date obiective. Regret că nu am reușit să îmbunătățesc și alte sectoare, dar și Ronald Koeman întâmpină aceleași dificultăți în anumite cazuri”, a încheiat el.

Antrenorul Ronald Koeman a vorbit despre împrejurările mai puțin obișnuite în care a venit pe banca Barcelonei. Mai întâi a fost perioada în care a fost infectat cu coronavirus. Era selecționer al Olandei, însă carantina și sperietura prin care a trecut din cauza unui infarct l-au determinat să-și reconsidere cariera.

