Vica Blochina, declarații după operație! A fost cauzată de Survivor: „Psihic m-a distrus”

este, fără discuție, una dintre cele mai excentrice apariții din showbizul autohton și a suportat, de curând, o operație. Frumoasa vedetă atrage priviri oriunde își face apariția și vrea, de fiecare dată să arate impecabil. Cu toate că are 47 de ani, Vica se poate confunda ușor cu o puștoaică. Recunoaște că apelează și la mâna fină a medicul estetician, iar acum a vorbit despre cea mai recentă intervenție suferită.

Vica Blochina face declarații exclusive despre motivul din spatele operației la stomac

a trecut vineri printr-o intervenție de micșorare a stomacului. Vica Blochina vrea să revină la formele care au consacrat-o pe vremea când era balerină. Și, pentru că uneori frumusețea ajunge să fie și pe muchie de cuțit, Vica a apelat la medicul estetician. Acesta a promis că îi va reda formele din tinerețe.

„Acum o săptămână am făcut intervenția la stomac, iar miercuri m-am externat. Au trecut cinci, șase zile. Mă simt foarte bine, nu mă doare nimic, mă plimb în parc.

Am decis să fac această intervenție pentru a mai da câteva kilograme jos. Îmi doream să fac asta și sunt fericită că am făcut-o. Apropiații m-au susținut”, a spus Vica pentru FANATIK.

Competiția Survivor și-a pus amprenta pe silueta vedetei și a apelat la o intervenție

acum două luni. Este binecunoscut publicului că în Republica Dominicană concurenții stau deseori nemâncați. Astfel, multă lume s-a întrebat, și pe bună dreptate, de ce a avut nevoie fosta parteneră a lui Victor Pițurcă de o astfel de intervenție. Acum, blondina a explicat decizia.

„A venit această operație după Survivor. Acolo am slăbit șapte kilograme, dar cum am ajuns acasă m-am îngrășat. Acolo nu mă gândeam la mâncare deloc, nu duceam dorul. A fost grea revenirea.

Am fost bulversată, nu am dormit mult, psihic m-a distrus. Și ce faci ca să umpli golurile și situațiile grele, mănânci. Și am zis astăzi `lasă că mănânc puțin`, mâine la fel, hai că încă stau bine hainele pe mine și dintr-odată m-am trezit mai pufoasă”, a mai spus vedeta pentru FANATIK.

Cunoscuta vedetă susține că recuperarea după operație nu este atât de dificilă. Singurul lucru mai greu de respectat ar fi dieta strictă dată de medic. Motivul este simplu: Vica se declară o gurmandă și salivează atunci când vede mâncare.

„Este nevoie să fac mișcare, așa mi-a spus domnul doctor să merg cât se poate de mult. Este mai greu faptul că trebuie să stau pe lichide. Am voie să beau doar apă plată, ceai și supă atât.

Nu am voie să mestec absolut nimic. Sunt disperată după toate rețetele de fast food, cu mozzarella care se întinde. Pizza, paste cu sos alb, le savurez cu privirea din telefon”, a mai dezvăluit Vica pentru FANATIK.

Vica Blochina a lipsit din finala Survivor 2023 pentru că se afla în spital după operație

Frumoasa vedetă susține că regretă că nu a putut ajunge să le fie alături colegilor de la Survivor în finală.Fosta parteneră a lui Victor Pițurcă spune că singurul regret al intervenției a fost timingu-ul. Se pare că ziua operației a coincis cu plecarea colegilor în Republica Dominicană. Vedeta regretă că nu a putut ajunge să-și susțină favoritul, dar se bucură că el a câștigat.

„Când eu m-am operat, ceilalți concurenți au plecat în finală. Am ținut cu Dan Ursa în finala Survivor. Toți trei erau câștigători, competiția s-a terminat și după cum au surâs astrele.

Toți au fost foarte buni, dar eu l-am simpatizat pe Dan Ursa din prima zi, mi-a fost foarte drag. Concurenții și Dan Ursa au ținut să-mi mulțumească printr-un vocal. Am fost super fericită că a câștigat”, a mai spus Vica Blochina.