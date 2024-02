Vica Blochina, pregătită pentru o nouă intervenție estetică. Ce vrea să își facă fosta concurentă de la Survivor România

Vica Blochina, pregătită pentru o nouă . Ce vrea să își facă fosta concurentă de la Survivor România. Blondina a dat cărțile de față și nu a ascuns absolut deloc care sunt intențiile sale în această direcție.

Vica Blochina, gata pentru o altă operație estetică. Ce planuri are în acest sens fosta participantă de la Survivor România

Vica Blochina este gata pentru o altă operație estetică. Ce planuri are în acest sens . Fosta dansatoare are deja programată o intervenție în cursul zilei de marți, 27 februarie 2024.

Blondina se va lăsa pe mâinile unui medic extrem de cunoscut din țara noastră, care a terminat facultatea de Medicină în anul 2020. Este rezident la o clinică privată din Capitală căreia îi trec pragul multe vedete.

Una dintre acestea este Bianca Drăgușanu, alături de care s-a fotografiat de multe ori și chiar s-a vehiculat că ar forma un cuplu. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă spune că fosta asistentă TV îi va fi alături.

Fosta parteneră a lui Victor Slav o susține pe amica sa legat de această intervenție estetică, care ar fi necesată după ce a slăbit enorm în ultima perioadă. Vica Blochina recurge la lifting mamar, după ce în ultima săptămână și-a făcut mai multe retușuri.

„Eu am slăbit foarte mult de la operația aceea la stomac, pe care am avut-o și trebuie să-mi ridice sânii. Practic îmi face o reconstrucție la sâni. Pentru că a trecut un an de zile de la operație și eu vreau să arăt țiplă tot timpul!

Mie nu îmi place să atârne nimic, pe nicăieri. Mă duc și la sală, dar trebuie să fac aceste intervenții. O să vină și Bianca Drăgușanu la operație. De fapt, cu ea merg. Ea vine cu mine să mă susțină”, a spus Vica Blochina pentru revista .

Vica Blochina, schimbări pe bandă rulantă

Vics Blochină este foarte atentă la felul în care arată. Își dorește să fie impecabilă la fiecare apariție publică și nu este de mirare că în ultima perioadă a recurs la schimbări pe bandă rulantă. Micile retușuri au costat-o câteva mii de euro.

Fosta concurentă de la Survivor România a beneficiat de tratamente cu acid hialuronic și botox. De asemenea, și-a estompat ridurile de expresie, în timp ce chipul său a fost mult întinerit. În plus, buzele sunt mai mari și pomeții mai voluminoși.