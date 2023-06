Cât vrea să mai slăbească Vica Blochina: ”O să dau jos într-un an de zile”. Ce mănâncă vedeta după operație

Vica Blochina s-a operat la stomac. Și-a dorit să slăbească, iar dietele nu mai funcționau în cazul ei. Drept urmare, fosta concurentă de la Survivor România a decis că a venit momentul pentru o intervenție.

Cât vrea să mai slăbească Vica Blochina

Planurile vedetei nu se opresc însă doar aici. În următoarele luni de zile, aceasta și-a propus să mai slăbească alte 11 kilograme, astfel încât să ajungă la greutatea mult dorită.

O lună a trecut de la intervenția chirurgicală, iar vedeta este deja mulțumită de rezultate. Cele nouă kilograme le-a dat jos în doar o lună de zile. De asemenea, aceasta va afla ce are voie să mănânce, dar și ce nu în curând.

Până acum a ținut cu strictețe recomandările venite din partea medicilor. Se simte bine, se odihnește, iar în curând se poate apuca liniștită și de sport, drept urmare, planurile ei par că merg așa cum și-a dorit.

”Într-o lună de zile eu am slăbit 9 kilograme. Sunt foarte fericită și acum aștept să mă văd cu doctorul, să îmi povestească ce am voie să mănânc, după o lună de zile. Suntem extrem de mulțumită și foarte fericită. N-am dureri absolut deloc.

Am mâncat foarte corect ceea ce mi-a spus domnul doctor și mă simt foarte bine. Dorm bine și cred că de săptămâna viitoare am voie să fac și sport”, a povestit Vica Blochina, potrivit .

Vedeta a mâncat alimente pasate

Totuși, acum, vedeta își dorește să dea jos 20 de kilograme. Simte că este pe drumul cel bun, iar deși are mereu emoții când urcă pe cântar, asta nu o intimidează.

La haine se văd deja kilogramele date jos, iar cele mai bune rezultate urmează să apară. Ce mănâncă Vica Blochina după operație? Vedeta optează pentru mâncare pasată. Nu se grăbește să slăbească și ia totul treptat, astfel încât să poată să se și mențină.

”Deși eu am avut peste greutatea mea 15 kilograme, deci aș mai avea nevoie să slăbesc încă 6, dar targetul meu este să slăbesc 20, așa că mai am încă vreo 11 kilograme să dau jos într-un an de zile (…). Oricum sunt pe drumul cel bun”, a mai dezvăluit ea.