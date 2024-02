Victor Angelescu a pus ținta pe FCSB după CFR Cluj – Rapid 0-1: ”Distanța nu mai e atât de mare”

Formația giuleșteană , scor 1-0, a trecut peste adversara directă în clasament și s-au apropiat la 6 puncte de liderul FCSB care urmează să întâlnească Sepsi OSK.

FCSB, următoarea țintă a lui Victor Angelescu după CFR Cluj – Rapid 0-1

La finalul partidei CFR Cluj – Rapid 0-1, din etapa a 25-a din SuperLiga, acționarul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre lupta la titlu pe care echipa sa o duce în acest moment cu FCSB.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur că am câștigat. În momentul în care joci cu CFR Cluj în deplasare, un punct e bun. Dar ne-ar fi încurcat, având în vedere că FCSB are 51 de puncte. Mă bucur că i-am bătut pe CFR Cluj. Am făcut un meci bun.

Distanța nu mai e atât de mare… Vom vedea ce se va întâmpla la FCSB – Sepsi. Mai sunt etape până se va termina sezonul, apoi înjumătățirea. Mai e și meciul direct din ultima etapă.

ADVERTISEMENT

Nu știu să vă spun de Săpunaru, vom vedea după meci, când se vor face investigații. Avem un lot bun, nu se vede dacă ne lipsește un jucător. Eu sper ca Săpunaru să fie la următorul meci. Vom vedea. Eu sper să fie. Săpunaru e un fundaș foarte bun.

Echipa a jucat bine. Tactic, au fost buni toți. Mi-a plăcut Aioani. A fost portarul campioanei. Arată că a fost o alegere bună. Sper să o țină tot așa!”, a declarat Angelescu, la emisiunea .

ADVERTISEMENT

Djokovic, primul gol la Rapid

Unicul gol al întâlnirii din Gruia a fost marcat de mijlocașul croat Damjan Djokovic. În minutul 9, fostul jucător de la CFR Cluj a semnat de la transferul la Rapid și speră să pună astfel capăt criticilor.

Golul a venit în urma unei faze fixe. Borisav Burmaz a centrat dintr-o lovitură liberă de la 35 de metri, Alexandru Albu a ratat devierea, dar l-a păcălit pe Karlo Muhar, care a fost lovit de balon fără să vrea.

ADVERTISEMENT

Din acest carambol, mingea a sărit la Djokovic care nu a stat prea mult pe gânduri și a șutat de la 14 metri. Balonul a fost deviat ușor de un apărător al clujenilor și l-a încurcat decisiv pe portarul Răzvan Sava.