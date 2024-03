Victor Angelescu, declarație-șoc: „Vom avea mai multe titluri în următorii ani decât a luat Rapid în toată istoria!”

Rapid București s-a înscris în lupta pentru titlu din SuperLiga, iar giuleștenii au speranțe mari pentru viitor. Victor Angelescu anunță că gruparea de sub Podul Grant va câștiga mai multe campionate în următorii ani cu Dan Șucu decât au luat în toată istoria clubului.

Victor Angelescu, declarație-șoc la FANATIK SUPERLIGA: „Vom avea mai multe titluri în următorii ani decât a luat Rapid în toată istoria!”

Formația din Giulești s-a transformat repede într-o candidată la titlul din SuperLiga, iar acționarii au de gând să scrie istorie la . Trupa antrenată de Cristiano Bergodi a câștigat campionatul de trei ori în istoria de 100 de ani.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu spune cu multă convingere că giuleștenii vor depăși această bornă în perioada următoare. Acționarul are încredere în sprijinul lui Dan Șucu, dar și munca tuturor celor implicați în proiect pentru a construi un club, care să domine SuperLiga.

„Suntem în unul dintre cele mai bune momente ale noastre, trebuie să câștigăm și trofee. Chiar dacă nu câștigăm titlul anul acesta nu am un dubiu că în următorii ani vom câștiga campionatul. Cât timp domnul Șucu va fi implicat și va fi investitorul Rapidului nu am niciun dubiu că vom avea mai multe campionate decât am luat în istorie.

ADVERTISEMENT

Dânsul a făcut investiții extraordinare. Poate mulți suporteri nu m-au crezut, nu am avut niciodată un ego exacerbat. Și când a venit domnul Șucu s-a zis că Angelescu o să zică că vrea să aibă 51%, nu am avut nicio discuție în contradictoriu cu domnul Șucu legată de investiții”, a spus Angelescu.

„Echipa a devenit o forță! Suntem pregătiți să facem asta”

Victor Angelescu nu deține pachetul majoritar de acțiuni de la Rapid, însă este alături de Dan Șucu. Acesta este mândru de creșterea din ultimii ani a clubului și anunță că giuleștenii sunt pregătiți să ajungă în top și să câștige trofee.

ADVERTISEMENT

„Cât pot să investesc, investesc. Investesc din pasiune, domnul Șucu are și nu o să mă opun binelui Rapidului. Suport cât pot să suport, faptul că suntem 50-50, 80-20 sau 90-10 este irelevant. Îmi doresc să fiu și sunt parte din proiect.

Cred că echipa asta cu domnul Șucu, eu, Nico și tot ce înseamnă echipă a ajuns deja o forță. Sunt convins că se vor depăși cele trei titluri câștigate de Rapid până acum. Timpul ne va arăta, dar cred că suntem pregătiți să facem asta”, a declarat acționarul la „Suflet de rapidist”, emisiune transmisă live pe , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, despre scandalul de la Rapid: „Ne-a luat prin surprindere”

București: „Nu știam, ne-a luat prin surprindere. Chestia asta cu materialele pirotehnice pe stadion este de când lumea. Faptul că introduceau materiale s-a întâmplat și se întâmplă pe toate stadioanele, nu contează că este Rapid, FCSB, Dinamo, Craiova sau UTA.

Nu știu dacă a existat un derby în România în care să nu fie petarde, torțe sau coregrafii. Ne așteptam să luăm amenzi, cred că suntem echipa cea mai amendată. Cred că avem peste 400.000 de lei doar în anul acesta, plus alte pagube”.

Victor Angelescu, anunț important pentru suporterii Rapidului