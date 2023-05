Victor Angelescu, reacție sinceră după Farul – Rapid 7-2: “Cea mai mare umilință din viața mea, a fost un dezastru!”. Video exclusiv

Rapid a suferit o înfrângere categorică cu liderul Farul, scor 7-2 în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Victor Angelescu a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a fost cel mai slab meci al giuleștenilor de când este finanțator la Rapid.

Victor Angelescu, reacție sinceră după Farul – Rapid 7-2: „A fost un dezastru, ce să facem?”

să treacă peste Universitatea Craiova în clasament. Mai mult decât atât, jucătorii lui Adrian Mutu au fost puși la pământ de elevii lui Gică Hagi, iar Horațiu Moldovan a fost nevoit să scoată de șapte ori mingea din poartă.

Victor Angelescu și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu Farul, deși . „A fost rău vă dați seama! Nu ați văzut? Atât de rău ca și scorul, 7-2. A fost un dezastru, ce să facem? Asta e. O umilință. E greu să-mi găsesc cuvintele după un asemenea meci.

Acesta e fotbalul și trebuie să mergem mai departe. (n.r. în film) Nici n-am fost până în prima repriză. Nu știu dacă e atât de grav încât să cadă cerul pe mine, dar e cea mai dură înfrângere pe care am luat-o de când sunt finanțator al Rapidului. Nu am existat. Farul ne-a depășit la toate capitolele”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Victor Angelescu nu își explică eșecul cu Farul: „Nimic nu anticipa acest rezultat”

Prestația dezastruoasă a Rapidului este cu atât mai neașteptată cu cât echipa lui Adrian Mutu venea după două victorii, scor 1-0 cu FCSB și 3-1 cu CFR Cluj, ambele în Giulești. Victor Angelescu a lăudat-o pe Farul pe care a considerat-o net superioară încă de la început.

„Nu știu de ce pentru că veneam după două meciuri bune. Nimic nu anticipa acest rezultat. E cea mai mare umilință pe care am trăit-o în viața mea. Trebuie să-i dăm cezarului ce-i al cezarului, Farul a prins un meci perfect. Le-a intrat tot și noi am făcut unul dintre cele mai slabe meciuri.

Nu știu să vă explic exact și nu pot să-mi dau seama cum a gândit antrenorul, dar am început de la 0-1, gol în secunda 30 s-a dictat penalty. Probabil că jucătorii s-au dus în presing, au vrut să recupereze. Altfel ar fi fost meciul dacă nu ratam din trei metri.

După golul de 2-0 și 3-0 au picat. Nu înțeleg de ce pentru că avem jucători cu experiență foarte mare și nu ar fi trebuit să se întâmple asta. Farul a făcut un meci foarte bun, au jucat mult mai bine ca noi. În fotbal se mai întâmplă, a luat-o și Manchester United”, a mai spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Victor Angelescu îi dă dreptate lui Dan Șucu: „La o asemenea umilință ce puteam să facem?”

Dan Șucu a avut o amplă reacție după eșecul Rapidului în care i-a criticat pe anumiți jucători. Victor Angelescu a dezvăluit că scrisoarea deschisă făcută publică pe pagina oficială de Facebook a Rapidului reflectă și gândurile sale.

„Am discutat înainte, reflectă ceea ce gândim noi. Nu pot să spun că dăm în jucători. Nici nu mai contează că îi criticăm noi pentru că i-a criticat toată lumea. În momentul când iei bătaie cu 7-2 cred că știu și ei foarte bine ce meci au făcut.

La o asemenea umilință ce puteam să facem? Jucătorii trebuie să își dea seama că ceea ce s-a întâmplat nu poate fi repetat. Am arătat rău în acest meci. Am făcut un play-off decent, dar în acest meci am arătat rău de tot și cu mulți dintre ei sau cu jumătate dintre ei ne batem la titlu, la anul și trebuie să își dea seama că au o responsabilitate destul de mare.

„Nu putem doar să-i mângâiem pe creștet”

Să fii echilibrat nu înseamnă să fii doar într-o extremă. Nu putem doar să-i mângâiem pe creștet. Când greșesc trebuie să îi dojenești. Asta înseamnă să fii echilibrat. Noi nu vorbim cu jucătorii după meciuri, nici după victorii, nici după înfrângeri.

Nu prea vorbim cu jucătorii. Vorbim cu Adi, cu Nico și căutăm soluții. Am vorbit cu Adrian Mutu. Staff-ul este cel care trebuie să își bage jucătorii în priză pentru următorul meci”, au fost cuvintele lui Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

