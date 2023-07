Victor Becali nu dă nicio şansă FCSB-ului în Ghencea: “Nici cu 100 de milioane!”

Cunoscutul impresar e convins că FCSB nu ar putea ajunge degrabă să joace în Ghencea indiferent ce ar face Gigi Becali, pentru că Florin Talpan, cel puțin în acest moment, e mai puternic ca toată lumea în România. Cei de la CSA Steaua au invocat o așa zisă clauză de 1 milion de euro, bani pe care FCSB nu ar fi fost dispusă să-i depună drept garanție, însă realitatea ar fi alta.

Victor Becali: “Gigi nu juca nici cu 100 de milioane pe Ghencea!”

, mă gândeam că până la urmă nu se poate, totuși. Pe bună dreptate, premierul nu a intervenit acum, doar a spus înainte. Normal ar fi ca FCSB-ul să joace în Ghencea, dar dacă nu vrea Talpan, Talpan e deasupra tuturor. A dovedit-o ca este omul. Vorbesc la modul serios, pe cuvântul meu de onoare. Nu sunt ironic, a dovedit omul că e mai puternic ca toată lumea. Dar ce se întâmpla, domnule dacă juca? Păi, sunt niște procese în derulare, justiția își va spune cuvântul, toată lumea s-a supus și se supune și e normal, hotărârilor judecătorești. Dar să pui niște condiții, îți retragi procesele, nu ești ăla, nu ești ăla. Putea să spună că nu te cheamă nici Gigi Becali, te cheamă altfel”, a analizat situația Victor Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”A fost o chestie, au spus dacă îndeplineau toate condițiile atunci mai discutam. Adică tot nu jucau”, a remarcat Victor Becali, fiind completat de jurnalistul Alin Buzărin: ”Atunci găseau altele, dacă le îndeplineau pe astea”. Horia Ivanovici a intervenit în discuție și a remarcat cum Florin Talpan este mai puternic decât credea multă lume.

să fie atât de puternic?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, primind răspunsul din partea lui Victor Becali: ”Nu mă așteptam să fie atât de puternic, uite că omul este. Nu pot să-l felicit, nu e puternic în sensul bun, e puternic în sensul rău”. ”E un fel de Darth Vader”, s-a amuzat Horia Ivanovici pe această temă.

”E puternic în sensul atâția oameni care nu pot vedea acest meci. O dată problema cu Arena Națională, că nu știu ce concerte, se știa demult. Dar să nu poată juca pe Ghencea, domnule armata asta e a noastră, a țării, a cui e? A lui NATO. Cum să nu joci o echipă care vine și plătește, îți dă toate garanțiile din lume. Cât poate să coste un gazon? 750.000 de euro? Poate costa să schimbi gazonul pe un stadion atâta? Nu se poate! Vă spun, că a avut un moment de sinceritate domnul Talpan, a spus mai discutam dacă îndeplineau toate condițiile.

Nimic nu e mai elocvent decât ce a spus, toți nu jucați măi, că nu vreau eu. A fost urmărit? De ce nu s-a dus la o secție de Poliție dacă a fost urmărit și s-a dus la Dragonul Roșu. Dacă ai văzut că mă urmărește unu acuma mă duc la o secție de Poliție. Că dacă mă oprește ăla și mă cert cu el, sunt recidivist. Aș fi vrut să mă duc și eu la meci, să vezi o atmosferă frumoasă, ne e dor la toți de acest derby”, și-a continuat discursul Victor Becali.

Florin Talpan ar trebui să fie pus ministru?

Horia Ivanovici a invocat momentul în care a fost sunat de către Florin Talpan după ce negocierile au eșuat și l-a întrebat pe Victor Becali dacă nu consideră că juristul CSA a ”furat” meciul pentru zeci de mii de oameni. ”Da, sigur, cu ghilimelele de rigoare”, a completat Victor Becali. Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici: ”E marea victorie a lui Talpan, Talpan astăzi is the man. Cu Gigi Miliardarul, puternicul prim ministru Ciolacu, ministrul apărării, domnul Florin Talpan is the man”.

Mai în glumă mai în serios, Victor Becali a explicat că FCSB nu ar fi jucat pe Ghencea nici dacă depunea 100 de milioane de euro garanție și a sugerat că Florin Talpan ar trebui să ajungă ministru, pentru că oricum e mai tare ca toată lumea și pare să aibă o influență mai mare chiar decât premierul Marcel Ciolacu.

”Să vă spun ceva? Primul ministru nu poate să spună semnează! Premierul nu are contact cu Talpan să-i spună semnează asta. Premierul a făcut ce a făcut în calitatea de președinte al camerei deputaților, atunci a spus că e normal să se joace pe Ghencea. Spuneau că vor schimba un amendament, omul și-a spus părerea. Totuși el nu poate obliga pe Talpan să semneze. Nici măcar Talpan nu semnează, el nu are drept de semnătură, dar dacă nu le dă voie Talpan nu semnează. Nici dacă vira 100 de milioane de euro nu jucau în Ghencea. Dacă omul a spus dacă îndeplinea condițiile mai discutam. Omul a spus clar. Talpan a luat prizonier stadionul Ghencea. Asta este! De ce nu-l pun ministru pe Talpan? Văd e mai puternic decât toți, de ce nu-l pun ministru? Poate tinde să ajungă secretar general NATO”, a continuat Victor Becali.

