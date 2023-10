Victor Pițurcă, adevărul nespus despre Cristina Ich, iubita fiului său, Alex

Victor Pițurcă a fost invitatul lui Ameri Nasrin în podcastul Ameritat cu Nasrin. Fostul antrenor al Naționalei a vorbit despre viața sa, despre relația cu soția și copiii săi, dar și despre mult mediatizata poveste de dragoste dintre fiul său și Cristina Ich.

Ce spune Victor Pițurcă despre Cristina Ich

Victor Pițurcă a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la Alex, fiul său. Antrenorul nu ascunde că și-ar fi dorit mai mult de la Alex ca fotbalist, ba chiar că îl certa. Dar, faptul că a renunțat la sportul de performanță la doar 30 de ani a fost un gest pe care l-a înțeles.

"El a jucat până la 30 de ani, când s-a lăsat. Dar s-a lăsat cu acordul meu. Eu mi-am dorit pentru el să ajungă în vârful piramidei, să fie titular la națională, dar nu a reușit asta. A avut și presiune (fiind fiul lui Victor Pițurcă), însă a muncit fantastic. A fost și cu mine câțiva ani, dar uite că a jucat la echipe bune, la Craiova, Târgu Jiu. Tot timpul îl certam, fiindcă în sport, în fotbal, contează valoarea", a spus

În altă ordine de idei, a recunoscut Victor Pițurcă, . Printre care, succesul uriaș la femei. Și, a mai precizat fostul antrenor al Naționalei de fotbal a României, i-a dat câteva sfaturi. Doar că, de multe ori, nu a fost ascultat. Ba chiar, spune amuzat Victor Pițurcă, afla despre relațiile lui Alex mai mult din presă decât de la fiul său.

”El cred că, și o zic acum și sper că nu aude, el e adulat de femei. Unde merge, toate fetele grămadă pe el. E mai liniștit de când e tătic. Bine, el a fost un tip mai modest și discret. Nu îmi spune nici mie despre femei. Eu aflam și din presă că s-a despărțit, îl sunam atunci.

Victor Pițurcă despre Cristina Ich: ”O femeie în adevăratul sens al cuvântului”

Dar mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj.

I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații, iar ele… tot libertine. (…) Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului.

Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui. Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a mai spus Pițurcă.

Victor Pițurcă, dezvăluiri despre soția sa

În cadrul podcastului, . O femeie discretă, o femeie care, acum, crește și copilul pe care antrenorul l-a făcut în afara căsătoriei. Iar Piți are doar cuvinte de laudă pentru femeia care îi este alături de decenii întregi.

”Am fost norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, așa am crescut-o și eu, am cunoscut-o când avea 17 ani, ea era încă elevă. Am cunoscut-o la Târgu Jiu.

Când am plecat la Scornicești, ei veniseră după mine chiar în seara în care aveam cununia, ea a terminat liceul, a luat la facultate la Craiova. S-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova – Scornicești. (…)

E greu să fii soția lui Victor Pițurcă, foarte greu. Gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii mei. Numai soția mea s-a ocupat, eu eram în cantonamente. Nu știam viață de familie. (…)

O soție de fotbalist e mai mult singură, el pleacă în deplasare că e Paște, că e Crăciun. Iar femeia trebuie să înțeleagă asta. E destul de greu, sunt niște sacrificii…”, a mai spus Victor Pițurcă.