Iulia Pârlea, mințită „ca la meteo” de Alex Pițurcă? “E imatur și neasumat”. Ce a dezvăluit despre iubitul Cristinei Ich

Iulia Pârlea a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă și a numit cele mai mari defecte ale fostului său partener. Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV a dezvăluit că fiul lui Victor Pițurcă a mințit-o de multe ori.

Iulia Pârlea a spus adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Ce a spus despre bărbatul care a părăsit-o pentru Cristina Ich

Iulia Pârlea , și Alex Pițurcă au fost împreună mai bine de doi ani, însă relația lor s-a încheiat definitiv atunci când fiul fostului selecționer a cunoscut-o pe Cristina Ich.

În cadrul rubricii sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță, Iulia Pârlea a dezvăluit fără vreo reținere care sunt, din punctul său de vedere, cele mai mari defecte ale fostului său partener.

„Neasumat, are cam multe vicii și imatur, asta le include pe toate. Am fost împreună aproape trei ani”, a spus Iulia Pârlea.

Totodată, vedeta Pro TV a spus că a fost singurul bărbat din viața sa care a mințit-o „ca la meteo”, în timp ce lui Iulian Moga nu a avut ce să-i reproșeze. În ceea ce privește relația cu fratele lui Marius Moga, Iulia Pârlea a dezvăluit că s-a încheiat pentru amândoi erau imaturi.

„Eram copii și pentru că nu era momentul potrivit, asta s-a întâmplat”, a afirmat Iulia Pârlea.

Iulia Pârlea: „Nu regret nicio relație pe care am avut-o”

Chiar dacă a recunoscut că a suferit mult după relația cu Alex Pițurcă, Iulia Pârlea a declarat că nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat în viața ei.

„Chiar nu știu ce să răspund la întrebarea asta, nu am avut așa ceva. Nu regret nicio relație pe care am avut-o, aventuri nu am avut. Relațiile nu le regret pentru că toate m-au adus în punctul ăsta.

(…) Sunt singură pentru că m-am axat pe muncă și am încercat să-mi revin. Am suferit atunci, după relația cu Alex Pițurcă, dar nu a fost o suferință din…nu are rost să intrăm în detalii. Este bine că s-a întâmplat așa. S-a acoperit rana, s-a închis”, a mărturisit Iulia Pârlea.

Randi, cel mai sexy bărbat din showbizul românesc, după părerea Iuliei Pârlea

Iulia Pârlea a întocmit un top al celor mai sexy bărbați din showbizul românesc, iar primul loc a fost ocupat de Randi, urmat de Adi Nartea și Smiley. Cătălin Măruță l-a sunat, în direct, pe artist pentru a-i aduce la cunoștință acest lucru.

„O, doamne, ce onoare, Iulia”, a răspuns Randi.

De ce nu se consideră Iulia Pârlea frumoasă?

În cadrul aceleiași emisiuni, Iulia Pârlea a afirmat că nu se consideră o femeie foarte frumoasă și că pentru o lungă perioadă de timp s-a temut de această etichetă.

„Eu nu mă văd foarte frumoasă, n-am pus preț pe asta. Și mi-am acceptat destul de greu frumusețea, pentru că e un principiu, dacă ești frumoasă, ești proastă…Se aplică de multe ori, nu că este adevărat”, a explicat vedeta Pro TV.

Totodată, Iulia Pârlea a susținut că nu ar accepta niciodată să pozeze goală, indiferent de suma de bani care i s-ar oferi.

„Nici pentru 10 milioane de euro. Nu, mi s-a propus când am apărut și am refuzat. Dacă nu am vrut atunci, când aveam 22 de ani, acum nu mă mai convinge nimeni.

Mă gândeam, când o să-mi fac o familie și o să am băiețel și o să meargă la școală…”, a adăugat Iulia Pârlea.