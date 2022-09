Victor Pițurcă critică transferul lui David Miculescu la FCSB: „A costat 1,7 milioane, dar ce-l recomandă?”

David Miculescu a fost transferul verii în SuperLiga în acest sezon la FCSB, Gigi Becali plătind 1,7 milioane de euro pentru transferul jucătorului de la UTA. Victor Pițurcă nu este însă prea încântat de această mutare.

Victor Pițurcă e sceptic în privința lui David Miculescu: „Sunt bani foarte mulți, dar ei, specialiștii, știu mai bine”

Victor Pițurcă, fostul antrenor al FCSB, nu consideră că David Miculescu merita această sumă de bani uriașă pentru nivelul SuperLigii. Același lucru este valabil și pentru Andrea Compagno: „Nu știu dacă Compagno este jucătorul de care avea nevoie FCSB. Nu cred.

Nu vreau să-l supăr eu pe Gigi, dacă a plătit atâția bani pentru el și Miculescu… sunt bani foarte mulți, dar ei, specialiștii, știu mai bine. Probabil i-au urmărit și cred că e benefic că i-au transferat”, a declarat „Piți” la .

Pițurcă e de părere că FCSB ar fi putut să ducă câțiva jucători peste valoarea lui Miculescu și Compagno: „Cu 3 milioane Gigi putea aduce 2-3 jucători mult peste valoarea acestora”.

În privința lui Miculescu, acesta consideră că atacantul nu a demonstrat că merită să se plătească o astfel de sumă pentru transferul său: „Miculescu a costat 1,7 milioane, dar ce-l recomandă? Ca să plătești o asemenea sumă în România, trebuie să-l recomande ceva”.

Victor Pițurcă așteaptă ca David Miculescu să confirme la FCSB: „Perspectivă are”

Victor Pițurcă speră ca David Miculescu să confirme în cele din urmă așteptările tuturor: „Să vedem ce calități are, ce perspective are. Bine, perspectivă are, dat fiind faptul că are un fizic impozant. În rest nu vreau să spun mai multe, e problema lui Gigi Becali”.

Pițurcă a dezvăluit în final că l-a sfătuit pe Adrian Mititelu să îl vândă pe Andrea Compagno la FCSB: „Chiar am vorbit cu Adrian Mititelu și i-am spus că a făcut o afacere excelentă. A luat decizia bună să îl vândă”.

David Miculescu are un salariu de 10.000 de euro la FCSB și a reușit să marcheze trei goluri în 11 meciuri. A oferit și o pasă de gol în meciul din Norvegia cu Viking.

Atacantul italian, Andrea Compagno a reușit să înscrie chiar la debut, în meciul cu Farul Constanța.