Victor Pițurcă, nou atac la adresa lui Gigi Becali: „Nu știe ce e ăla un sprint de 5 metri. Crede că e specialist, dar face rău jucătorilor!”

Victor Pițurcă , iar fostul selecționer a spus lucrurilor pe nume.

Victor Pițurcă îl face praf pe Gigi Becali: „N-are nici în clin nici în mânecă cu fotbalul”

„Satana” a vorbit la după plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB, iar antrenorul e convins că Gigi Becali este singurul vinovat pentru situația de la echipă: „Cu Mititelu și Rotaru nu am avut atât de multe discuții, dar cu Becali, ce să spun, eu l-am adus în fotbal. La început, Becali se afișa într-un fel, voia să controleze, iar acum toți sunt ascultăcioși și-i ascultă comicăriile și inepțiile de după meciuri, el crezând că e specialist!”.

Pițurcă nu se oprește aici și continuă declarațiile acide la adresa patronului FCSB: „Becali n-are nici în clin nici în mânecă cu fotbalul, el nu știe ce e ăla un sprint de 5 m. Becali face rău jucătorilor!”, a spus ferm omul care spune că i-a făcut lui Gigi Becali cunoștință cu fotbalul.

Ziua de 1 noiembrie , iar Victor Pițurcă îi învinuiește pentru această situație tot pe patroni și pe cei care conduc: „100% patronii sunt de vină pentru că s-a ajuns la situația asta cu datul afară al antrenorilor. La prima adiere de vânt, patronul dă afară antrenorul”.

Victor Pițurcă, mesaj pentru Gigi Becali: „Jucătorii nu se vor pregăti niciodată bine, că știu cine face echipa și schimbările”

Lipsa de autoritate a antrenorului în fața jucătorilor e din punctul lui Pițurcă de vedere o fatală, iar fotbaliștii nu vor putea avea niciodată randament maxim în aceste condiții: „Jucătorii nu se vor pregăti niciodată bine, că știu cine face echipa și schimbările”.

Adrian Mititelu i-a urmat exemplul lui Gigi Becali: „Comportamentul lui Becali a fost preluat și de alți patroni. Mititelu, dacă a avut un antrenor mic, pus de el, mai zicea ceva, dar nu se compară cu Becali. I-am spus lui Mititelu: ‘Ai investit atâția bani, dar ce jucători slabi ai!’”.

Victor Pițurcă are și un reproș pentru Nicolae Dică: „Nu vreau să dau în săracul Dică, n-are nicio vină! Vina lui este că a revenit la FCSB! A revenit pe o vrăjeală a lui Becali”.

Victor Pițurcă îi analizează pe Gheorghe Hagi, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu

„Piți” îl apreciză pe antrenorul lui Farul Constanța pentru că și-a susținut până în pânzele albe filosofia de joc: „Hagi a rămas fidel ideii lui de joc, și-a făcut un nucleu de fotbaliști care joacă bine și într-un campionat slab ca al nostru, unde CFR, FCSB și Craiova au început ezitant, Farul a profitat”.

În privința fostului său jucător, Mirel Rădoi, Pițurcă are așteptări mari: „Deocamdată, Mirel a avut o performanță excelentă cu tineretul, trebuie să demonstreze. Craiova nu are un joc coerent, Rădoi știe asta, spune lucrurilor pe nume, Mirel e la început de drum, va avea urcușuri, coborâșuri, are pedigree să ajungă antrenor”.

Victor Pițurcă nu l-a uitat nici pe selecționerul României: „E un antrenor tânăr, el trebuie să demonstreze, până acum e de rău, dar eu am mai spus-o, dacă FRF are încredere în Edi Iordănescu și-i dă șansa să antreneze, e problema lor. Vizavi de rezultate, eu cred că va fi greu, să nu spun mai multe.

Mircea Sandu știe mai multe, a fost președintele FRF, a avut multe probleme, au fost multe intervenții, însă el a fost consecvent și a făcut ceea ce a știut el. Eu cu Mircea Sandu nu aveam o relație bună, eu după două calificări am plecat, ca să revin, Sandu nu avea curaj să mă sună, trimitea prieteni”, a mai spus Victor Pițurcă pentru sursa citată.