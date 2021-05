Victor Pițurcă nu a renunțat la ideea de a pregăti echipa națională: „Visul meu este să duc România la un Mondial”

Fostul selecționer Victor Pițurcă a dezvăluit că nu a renunțat la gândul că într-o zi va pregăti din nou naționala de fotbal a României. Considerat unul dintre cei mai de succes selecționeri, Pițurcă a mărturisit care este cel mai mare regret al său.

Antrenorul de 64 de ani a vorbit fără ocolișuri despre cariera sa, despre planuri de viitor și aspirații. Una dintre cele mai mari dorințe ale lui Pițurcă este aceea de a redeveni selecționerul României.

Victor Pițurcă are în CV trei mandate pe banca ”tricolorilor”. Primul a fost și cel mai scurt, în perioada iunie 1998 – decembrie 1999. A urmat mandatul din decembrie 2004 până în aprilie 2009, pentru ca ultimul să fie și cel mai lung ca durată, în perioada iunie 2011 – octombrie 2014.

Victor Pițurcă vrea să ducă naționala României la un Campionat Mondial

Referindu-se strict la echipa națională a României, Victor Pițurcă a mărturisit că nu își reproșează prea multe lucruri. Are totuși un mare regret.

”Am mai multe regrete. Cel mai mare dintre ele este acela că nu am reușit să calific naționala la un Campionat Mondial. Ăsta este regretul meu la echipa națională”, a spus Pițurcă la as.ro.

Tehnicianul nu a renunțat la gândul că într-o zi va lucra din nou pentru Federația Română de Fotbal și a dezvăluit cu acest prilej care este cel mai mare vis al său.

”Să duc naționala la un Mondial. Dacă ar fi să mă mai întorc, asta mi-aș dori foarte mult. După ce am reușit trei calificări la Campionatul European, ăsta este visul meu. Nu are treabă cu actuala conducere a FRF, dacă ar fi să mă întorc. La echipa națională vii pentru fotbalul românesc, vii pentru echipa națională”, a adăugat Pițurcă.

De ce a refuzat Victor Pițurcă propunerile altor federații de prelua echipe naționale

Liber de contract de la sfârșitul anului trecut, Victor Pițurcă a declarat că se gândește să antreneze mulți ani de acum înainte și că ar fi dispus să preia și o echipă de club, deși ultimele oferte au fost din partea unor federații din străinătate, pe care, însă, le-a refuzat.

”Sunt încă tânăr și cred că mai pot antrena mult timp. Aș accepta și o echipă națională, dar nu orice fel de națională. Am avut două oferte de a prelua naționale, dar am refuzat. Și la echipa națională m-am săturat să fiu outsider. Tot timpul cât am fost la națională, nu am fost favoriți niciodată”, a mai spus Pițurcă pentru sursa citată.

În vârstă de 64 de ani, Victor Pițurcă a antrenat, pe lângă naționala României, echipele Steaua București, cu care a cucerit și singurele trofee din cariera de tehnician – titlul și Supercupa în 2001 și Cupa României în 1992, FCSB, FC U Craiova, Al Ittihad și Universitatea Craiova.