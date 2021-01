Victor Rebengiuc, despre moartea lui Bogdan Stanoevici: „A ascultat fel de fel de foști securiști”

Victor Rebengiuc a comentat trecerea în neființă a colegului de breaslă Bogdan Stanoevici, cel care a pierdut lupta cu Covid-19.

Rebengiuc crede că Stanoevici a greșit atunci când a ascultat sfatul „foștilor securiști” și a ignorat sfatul „specialiștilor în domeniu”.

Marele actor neagă informația conform căreia Staneovici a murit din cauza infecțiilor nosocomiale și nu din cauza Covid-19.

Victor Rebengiuc crede că Bogdan Stanoevici a fost sfătuit prost

„Multă lume a trecut prin asta, asta e exprimarea bună, nu a rămas acolo. E o boală pe care o cauţi. Dacă nu o cauţi, nu o găseşti. Ea te găseşte chiar dacă te protejezi. Eu am stat liniştit acasă, nu m-am băgat în mulţimi şi virusul tot a dat de mine, deşi m-am ascuns cât am putut. Am avut două săptămâni de carantinare la domiciliu şi asta a fost. Cu medicaţia care mi s-a dat am trecut peste.

El (n.r Bogdan Stanoeivici) a căutat chestia asta, cred că este o ştire falsă că a murit din cauza nosocomialelor. Că ar trebui să moară toţi cei care se infectează cu aşa ceva în spitale. Asta e situaţia. Trăim o pandemie, este peste tot, în toată lumea, planeta e bolnavă în momentul de faţă, şi toţi trebuie să luptăm pentru a scăpa de această nenorocire.

De ce să nu ascultăm nişte oameni care au posibilitatea să ne dea nişte sfaturi bune, pentru că sunt specialişti în domeniu? În schimb, ascultăm fel de fel de foşti securişti care vin şi spun că nu e bine să fie stare de alertă. Cum vine treaba asta?”, a declarat Victor Rebengiuc pentru România TV.

Fostul actor, ministru și candidat la prezidențiale Bogdan Stanoevici a fost internat în spital pe 16 decembrie și a ajuns în scurt timp la secția de Terapie Intensivă după ce plămânii i-au fost afectați în proporție de 100%. Stanoevici era unul dintre cei care refuzau să poarte mască de protecție.

„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative.

Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, a fost una dintre ultimele declarații publice făcute de Stanoevici.

