Video. Adrian Enache și fiica sa, turneu în lacrimi. Veste tragică primită după ce au cântat în fostul restaurant al lui Borcea, din Miami

Adrian Enache și fiica lui, Diana, au susținut programe artistice în localuri de lux din SUA, printre care și în Vendetta, din Miami, fostul restaurant al lui Cristi Borcea, pe care l-a deținut în trecut omul de afaceri. Cei doi artiști s-au întors foarte obosiți, întrucât au avut zile încărcate și numeroase deplasări dintr-un stat într-altul.

Veste tragică primită de Adrian Enache și fiica lui, în America: “Diana a plâns. A trebuit să o remontez pentru spectacol”

au susținut un turneu în America, din care au revenit în preajma zilei de 8 martie. Cei doi artiști s-au întors epuizați în țară. Nu au reușit să doarmă mai mult de câteva ore pe noapte, iar vestea morții unuia dintre cei mai dragi oameni sufletului lor i-a afectat profund.

”M-am întors din turneul în America, pe care l-am efectuat alături de Diana, de 8 martie. Am venit foarte obosiți, pentru că acolo nu prea apucam să dormim. Am fost numai pe drumuri! Mi-a spus Diana că nu vrea să mai audă de avioane vreo cinci ani… Au fost nopți în care abia dormeam câte două ore. Plecam la Miami de la New York și, după 5 ore în care am cântat, am revenit iar la New York, pentru un spectacol suplimentar.

Pe avioane am făcut câte aproape 5 ore la dus și alte 5 ore la întors. Iar la întoarcerea în țară am făcut escală la Amsterdam. Am mai cântat în Vegas, Sacramento, Chicago… Peste tot am avut mare succes. Oamenii au fost dornici și abia așteptau să ne vadă și să ne asculte. Am avut în repertoriu și melodii de la Elvis Presley. Aveam pregătit un potpuriu cu mine, iar Diana m-a întrebat, Tati, dar tu le cânți aceleași melodii? Păi, sunt alți oameni mereu, și mulți îmi cereau să le cânt piesele din repertoriul lui Elvis Presley.”, a declarat Adrian Enache, pentru FANATIK.

La Miami au cântat în fostul restaurant al lui Cristi Borcea

În turneul american, interpretul și fata lui, Diana, au cântat numai în localuri de lux. De pildă, în Miami, ei au susținut recitaluri în fostul restaurant deținut de Cristi Borcea, Vendetta. Localul și-a păstrat aceeași atmosferă de bun gust și de lux, cu preparate delicioase și băuturi fine.

”La Miami am cântat în restauranul Vendetta, care a fost al lui Cristi Borcea. Știu că l-a vândut acum și este al unei doamne. La fel și la New York, am cântat într-un restaurant select, cel al soției lui Gigi Gheorghiu. Eu am spus încă de la finalul anului trecut că 2021 a fost cel mai bun an pentru mine, din viața mea, și toată lumea s-a mirat. Însă și anul 2022 a început bine, chiar dacă am stat numai pe avioane! Nu mă plâng! Mă iubește Dumnezeu!”, susține Adrian Enache.

Cântărețul îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce i-a dat și mărturisește că nu pleacă de acasă fără să se roage. În plus, Enache își ia cu el, în turnee, icoanele la care se roagă acasă.

”Eu mă rog o oră și jumătate și, de aceea, întârzii aproape la orice întâlnire. În turneu am luat cu mine icoanele la care mă rog. Ce-o fi zis cameristele la hotel, că aici stă un preot, nu un artist?! Dumnezeu ne dă, nu ne bagă și în traistă! Dacă tu nu te rogi și nu crezi…”, ne-a mai spus Adrian Enache.

“A murit Teodor Munteanu, care a fost ca un tată pentru mine”

În turneul american, Adrian Enache și fata lui au primit și vești triste din țară. La scurt timp după ce au plecat în SUA, au aflat că le-a murit un prieten drag, Teodor Munteanu, din Galați. La întoarcere au avut o altă surpriză neplăcută, atunci când au aflat că a încetat din viață tatăl Iulianei Marciuc, logodnica artistului.

”În turneu am avut și vești triste. A murit Teodor Munteanu, care a fost ca un tată pentru mine. Și Diana a plâns și a trebuit să o remontez pentru spectacol, să se comporte ca și când nu s-a întâmplat nimic. Știu oameni care aveau acasă mortul pe masă și au fost nevoiți să joace sau să cânte seara în spectacol! Nu ai ce să faci! Asta este viața! La întoarcere am primit altă veste tristă, (logodnica artistului-n.r.), iar copiii sunt mai mult crescuți de bunici. David s-a întristat… Consolează-l și pe el!”, mai spune Adrian Enache.

Revine cu al patrulea sezon al emisiunii Start Show România, la Național TV

Duminică, de la ora 13.00, artistul revine pe sticlă cu al patrulea sezon al emisiunii Start Show România, pe care o prezintă alături de colega lui, Diana Matei. În prima emisiune din noul sezon îi vor avea invitați pe Axinte, Ionuț Dolănescu și Julia Jianu, pe care i-a întâlnit în aeroport, la întoarcerea în țară, din turneul efectuat în SUA.

”La întoarcere pe aeroport ne-am întâlnit chiar cu invitații noștri din prima emisiune Start Show România de la Național TV, din cel de-al patrulea sezon: Axinte, Ionuț Dolănescu și Julia Jianu. Și ei se întorceau dintr-un turneu…

A doua zi la filmare trebuia să le pun furculițe în ochi, de somn ce le era. Oricum, și la dus, și la întors ne-am întâlnit cu mulți colegi în aeroport, semn că s-a dezmorțit treaba și încep să meargă lucrurile. Toți românii de peste hotare fac petreceri. Se dau bani frumoși în turnee… De altfel, Axinte l-a prezentat pe Ionuț Dolănescu la emisiune Start Show România, ce se va difuza duminică, pe postul Național TV, de la ora 13.00, drept Ionuț Dolărescu!”, ne-a povestit Adrian Enache.